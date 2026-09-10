F-35: Viola Amherd rischia di dover pagare di tasca propria?

Il Consiglio federale sta valutando possibili azioni legali

Nel frattempo, a Berna il tema della responsabilità è al centro del dibattito. Amherd rischia conseguenze legali? Il consigliere nazionale UDC Rémy Wyssmann vuole che si mantenga aperta questa possibilità: un anno fa, il parlamentare solettese aveva chiesto che il Consiglio federale adottasse «tutte le misure» necessarie affinché eventuali pretese di responsabilità civile nei confronti di Amherd, e dei funzionari e impiegati coinvolti, non cadessero in prescrizione e potessero essere fatte valere.

All’epoca, il Consiglio federale aveva raccomandato di respingere la richiesta: in quel momento «non vi erano sufficienti indizi concreti né per la presenza di un danno, né per un comportamento illecito da parte di dipendenti federali o dell’ex consigliera federale Viola Amherd». Tuttavia, il Consiglio federale aveva assicurato che le autorità competenti «ovviamente» avrebbero avviato o almeno valutato azioni legali e la prevenzione della prescrizione, qualora in seguito fossero emersi tali indizi.