Addio al SonntagsBlick, arriva il «Blick fürs Wochenende»

Il primo inserto sarà dedicato all'attualità e proporrà approfondimenti, interviste, reportage, rubriche di opinione e analisi. Il secondo, di una trentina di pagine, sarà invece riservato allo sport, soprattutto con approfondimenti, analisi e rubriche.

Nel fine settimana il sito del Blick sarà maggiormente orientato all'attualità sportiva e ai risultati. Secondo Ladina Heimgartner, direttrice generale dei media svizzeri di Ringier, nel weekend i lettori vogliono comprendere meglio ciò che ha caratterizzato la settimana e trovare ispirazione per i propri giorni liberi.