Addio al SonntagsBlick, arriva il «Blick fürs Wochenende»
Lo storico domenicale svizzero sparirà a fine anno. La nuova testata di Ringier uscirà il sabato dal 9 gennaio.
ZURIGO - Il SonntagsBlick, il più antico domenicale della Svizzera, nato nel 1969, sparirà a fine anno. Al suo posto arriverà il «Blick fürs Wochenende», nuova testata che uscirà il sabato a partire dal 9 gennaio. Ringier ha presentato il progetto questa sera a Zurigo.
Il nuovo giornale riunirà personale e risorse del SonntagsBlick e della copertura online del Blick del sabato, ha precisato il gruppo editoriale. Conterà 96 pagine nel consueto formato tabloid.
Il primo inserto sarà dedicato all'attualità e proporrà approfondimenti, interviste, reportage, rubriche di opinione e analisi. Il secondo, di una trentina di pagine, sarà invece riservato allo sport, soprattutto con approfondimenti, analisi e rubriche.
Nel fine settimana il sito del Blick sarà maggiormente orientato all'attualità sportiva e ai risultati. Secondo Ladina Heimgartner, direttrice generale dei media svizzeri di Ringier, nel weekend i lettori vogliono comprendere meglio ciò che ha caratterizzato la settimana e trovare ispirazione per i propri giorni liberi.