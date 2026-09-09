Cerca e trova immobili
Segnalaci
Svizzera

Addio al SonntagsBlick, arriva il «Blick fürs Wochenende»

Lo storico domenicale svizzero sparirà a fine anno. La nuova testata di Ringier uscirà il sabato dal 9 gennaio.
Addio al SonntagsBlick, arriva il «Blick fürs Wochenende»
SonntagsBlick screenshot
Fonte Ats
di Redazione
Addio al SonntagsBlick, arriva il «Blick fürs Wochenende»
Lo storico domenicale svizzero sparirà a fine anno. La nuova testata di Ringier uscirà il sabato dal 9 gennaio.

ZURIGO - Il SonntagsBlick, il più antico domenicale della Svizzera, nato nel 1969, sparirà a fine anno. Al suo posto arriverà il «Blick fürs Wochenende», nuova testata che uscirà il sabato a partire dal 9 gennaio. Ringier ha presentato il progetto questa sera a Zurigo.

Il nuovo giornale riunirà personale e risorse del SonntagsBlick e della copertura online del Blick del sabato, ha precisato il gruppo editoriale. Conterà 96 pagine nel consueto formato tabloid.

SVIZZERA
Il SonntagsBlick chiuderà entro la fine dell'anno?

Il primo inserto sarà dedicato all'attualità e proporrà approfondimenti, interviste, reportage, rubriche di opinione e analisi. Il secondo, di una trentina di pagine, sarà invece riservato allo sport, soprattutto con approfondimenti, analisi e rubriche.

Nel fine settimana il sito del Blick sarà maggiormente orientato all'attualità sportiva e ai risultati. Secondo Ladina Heimgartner, direttrice generale dei media svizzeri di Ringier, nel weekend i lettori vogliono comprendere meglio ciò che ha caratterizzato la settimana e trovare ispirazione per i propri giorni liberi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
blick fürs wochenendegiornali svizzeriringiersonntagsblick
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
4

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
10 ore

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
2 gior
26
41

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
5 ore

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
1 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
9 ore

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
2 gior
29
47

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
2 gior
19
57

Ancora più grosso. E gara sia

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
14 ore
64
168

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
2 gior
68

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
7 ore
19
67

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
2 gior
22
59

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
2 gior
8
81

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
1 gior
20
91

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
3 ore

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
55

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
14 ore
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
2 gior
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
1 gior
6
95

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
1 gior
19
51

Pestoni: un triste capolinea?

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
2 gior

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
2 gior
99
195

Sergio Savoia torna in politica

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
1 gior
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
1 gior
6
66

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
1 gior
41
196

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
1 gior

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
12 ore
53
47

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
2 gior
1
14

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
121
231

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
1 gior
35
48

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
63

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Action accelera e apre il 20esimo negozio
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
15

Action accelera e apre il 20esimo negozio

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
2 gior
7
64

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
1 gior
28
48

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
3 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
14 ore
2
26

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
2 gior
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

A Capriasca c'è una nuova municipale
LIVE
CAPRIASCA
9 ore

A Capriasca c'è una nuova municipale

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
2 gior

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
1 gior
25
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
2 gior

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
1 gior
26
150

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Una notte da quasi 12mila fulmini
LIVE
SVIZZERA
13 ore
1
11

Una notte da quasi 12mila fulmini

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
2 gior
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
3 ore
10
32

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
5 ore
11
27

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli
LIVE
MONDO
21 ore
1
10

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
9 ore
9

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
2 ore
1
2

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Frontale sull'A16: una donna morta e due feriti gravi
LIVE
BERNA
6 ore

Frontale sull'A16: una donna morta e due feriti gravi

Sergio Ermotti promuove l'educazione finaziaria
LIVE
SVIZZERA
6 ore
4
26

Sergio Ermotti promuove l'educazione finaziaria

Zimmer Biomet taglia fino a 580 impieghi a Winterthur
LIVE
ZURIGO
6 ore
8

Zimmer Biomet taglia fino a 580 impieghi a Winterthur

Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta
LIVE
GRIGIONI
6 ore

Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta

«Accesso a internet (sempre più veloce) anche nelle zone rurali»
LIVE
CONSIGLIO FEDERALE
6 ore
1
8

«Accesso a internet (sempre più veloce) anche nelle zone rurali»

Perde il controllo della moto e si schianta contro un trattore: morto un 17enne
LIVE
VAUD
7 ore

Perde il controllo della moto e si schianta contro un trattore: morto un 17enne

Svizzeri campioni d'Europa dei viaggi, il 61% vola all'estero
LIVE
SVIZZERA
7 ore
11
18

Svizzeri campioni d'Europa dei viaggi, il 61% vola all'estero

Postomat fatto esplodere nella notte
LIVE
GRIGIONI
7 ore
1
17

Postomat fatto esplodere nella notte

Esercito, verso giornata informativa obbligatoria per le donne
LIVE
SVIZZERA
8 ore
6
32

Esercito, verso giornata informativa obbligatoria per le donne