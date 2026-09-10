Dazi USA: grande potenziale di rimborso per le aziende svizzere
Si parla di svariate centinaia di milioni di dollari
ZURIGO - Dopo che la Corte Suprema negli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente USA Donald Trump, le aziende possono richiedere il rimborso dei dazi pagati in eccesso. I maggiori potenziali rimborsi doganali si trovano nei settori degli strumenti di precisione e degli orologi, come scrive UBS nel suo outlook economico pubblicato giovedì.
In concreto, gli economisti stimano che più di due terzi dei dazi nel settore degli strumenti di precisione e medici possano essere richiesti a rimborso. Si tratterebbe di 284 milioni di dollari. Per quanto riguarda gli orologi, si tratta di oltre il 40%, ovvero 251 milioni di dollari.
Segue il settore del caffè, dove quasi tutti i dazi per un importo di circa 136 milioni di dollari potrebbero essere richiesti a rimborso. Nel settore delle macchine e degli apparecchi si tratta di poco meno di 130 milioni di dollari, ovvero circa la metà, e una quota consistente di 100 milioni di dollari si trova anche nelle apparecchiature elettriche, dove circa il 60 percento dei dazi potrebbe essere richiesto a rimborso.