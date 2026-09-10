«L'11 settembre ha accelerato la trasformazione della neutralità svizzera»

«La neutralità non è un'ideologia o una fede. È un principio di sicurezza dello Stato», sottolinea Goetschel. Da qui il principio: «Più la sicurezza collettiva funziona, meno c'è bisogno della neutralità». In altre parole, più gli Stati agiscono di concerto, meno la Svizzera ha bisogno di proteggersi con una politica di stretta neutralità.

Venticinque anni dopo, il contesto è quasi invertito. La guerra in Ucraina ha rimesso in evidenza le divisioni tra grandi potenze e i limiti del sistema di sicurezza collettiva. «La sicurezza collettiva non è morta», sottolinea Goetschel.