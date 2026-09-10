Una strategia cantonale contro la criminalità organizzata
Una perizia giuridica analizzerà le possibilità legali per migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità cantonali.
COIRA - Il Governo grigionese ha incaricato il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS) di elaborare una strategia cantonale contro la criminalità organizzata, in linea con il piano nazionale approvato dal Consiglio federale a dicembre 2025. Il Governo ha inoltre deciso di sostenere un progetto sulla storia economica del Cantone.
Lo indica lo stesso esecutivo retico in una nota odierna. La decisione estende a tutta l'Amministrazione cantonale un punto centrale già fissato nel programma di Governo 2025-2028, che si concentra sul perseguimento penale. La nuova strategia dovrà coinvolgere tutti i settori rilevanti per la sicurezza nelle attività di prevenzione e individuazione precoce.
Il DGSS dovrà inoltre commissionare una perizia giuridica, precisa la nota. Questa dovrà analizzare le basi legali, i limiti e i margini di manovra per lo scambio di informazioni tra le autorità nella lotta alla criminalità organizzata nel Cantone.
A marzo in un'operazione internazionale antidroga erano state arrestate sei persone, tutte legate alla camorra e alla 'ndrangheta. Quattro di esse avevano un permesso di dimora a Roveredo, in Mesolcina. Un fatto che aveva suscitato dubbi sul margine di manovra per individuare, impedire e contrastare la criminalità organizzata nel Canton Grigioni.
Studio sulla storia economica dei Grigioni
Il Governo ha inoltre deciso di sostenere con un contributo cantonale di 200'000 franchi un progetto sulla storia economica dei Grigioni, su domanda dell'Istituto per la ricerca culturale nei Grigioni (ikg).
Tale progetto, i cui costi complessivi ammontano a 600'000 franchi, «analizza lo sviluppo economico del Cantone dei Grigioni dal XIX secolo fino ai giorni nostri, dedicando un'attenzione particolare alla fine del XIX e al XX secolo», si legge nella nota. Lo scopo è di colmare le lacune della ricerca storico-economica e «aprire nuove prospettive sullo sviluppo del Cantone», viene precisato. La pubblicazione è prevista per l'autunno 2023.