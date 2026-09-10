Una strategia cantonale contro la criminalità organizzata

Il DGSS dovrà inoltre commissionare una perizia giuridica, precisa la nota. Questa dovrà analizzare le basi legali, i limiti e i margini di manovra per lo scambio di informazioni tra le autorità nella lotta alla criminalità organizzata nel Cantone.

A marzo in un'operazione internazionale antidroga erano state arrestate sei persone, tutte legate alla camorra e alla 'ndrangheta. Quattro di esse avevano un permesso di dimora a Roveredo, in Mesolcina. Un fatto che aveva suscitato dubbi sul margine di manovra per individuare, impedire e contrastare la criminalità organizzata nel Canton Grigioni.