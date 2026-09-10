Fine SonntagsBlick, centinaia posti a rischio tra gli addetti consegne

ZURIGO - La chiusura del domenicale SonntagsBlick da parte dell'editore Ringier ha conseguenze per centinaia di addetti alle consegne. Presso Presto, società controllata dalla Posta, saranno tagliati oltre 60 posti di lavoro e saranno ridotti gli orari di lavoro di quasi 500 dipendenti, ha comunicato oggi il sindacato dei media syndicom