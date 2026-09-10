Fine SonntagsBlick, centinaia posti a rischio tra gli addetti consegne
Il panorama mediatico svizzero perde uno storico domenicale, mentre cresce l'incertezza tra i dipendenti.
ZURIGO - La chiusura del domenicale SonntagsBlick da parte dell'editore Ringier ha conseguenze per centinaia di addetti alle consegne. Presso Presto, società controllata dalla Posta, saranno tagliati oltre 60 posti di lavoro e saranno ridotti gli orari di lavoro di quasi 500 dipendenti, ha comunicato oggi il sindacato dei media syndicom
Quest'ultimo critica aspramente la decisione della casa editrice. "Ringier ha anche una responsabilità nei confronti dei circa 1850 addetti alla consegna di Presto che distribuiscono i domenicali", indica una nota.
Syndicom esorta Ringier a contribuire in modo sostanziale a un eventuale piano sociale. Insieme alla Posta, occorre evitare i licenziamenti. Qualora ciò non fosse possibile, sono necessari piani sociali adeguati e un fondo per i casi particolarmente difficili.
La fine del SonntagsBlick rappresenta anche una svolta nel panorama mediatico svizzero. Per la redazione e per i collaboratori dei reparti di produzione e stampa, questa decisione comporta grande incertezza.
Il SonntagsBlick, più antico domenicale della Svizzera, nato nel 1969, sparirà a fine anno cedendo il posto al Blick fürs Wochenende (Blick per il fine settimana). Dal prossimo 9 gennaio la nuova testata uscirà il sabato. Il gruppo editoriale Ringier ha presentato il suo progetto ieri sera a Zurigo.