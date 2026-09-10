Ogni anno 219 tonnellate microplastiche nel suolo svizzero

Conseguenze per la salute non chiare

Le materie plastiche identificate con maggiore frequenza dai ricercatori sono state il polietilene tereftalato (PET) con il 31%, il polietilene (PE) con il 26% e il polipropilene (PP) con il 21%. Il PET è noto per le bottiglie per bevande e le fibre di poliestere nei tessuti. Il PE e il PP vengono utilizzati soprattutto per imballaggi, pellicole e contenitori.