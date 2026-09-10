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Ogni anno 219 tonnellate microplastiche nel suolo svizzero

Una ricerca svela che la dispersione annua nell’atmosfera elvetica coinvolge soprattutto aree urbane e terreni agricoli.
Ogni anno 219 tonnellate microplastiche nel suolo svizzero
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Fonte Ats
di Redazione
Ogni anno 219 tonnellate microplastiche nel suolo svizzero
Una ricerca svela che la dispersione annua nell’atmosfera elvetica coinvolge soprattutto aree urbane e terreni agricoli.

BERNA - Ogni anno in Svizzera 219 tonnellate di microplastiche finiscono dall'aria nel suolo e nelle acque. È quanto emerge da una nuova ricerca.

Un gruppo di ricerca composto da Empa, Eawag e Agroscope ha analizzato per la prima volta in modo sistematico la concentrazione di microplastiche nell'atmosfera, ha comunicato oggi il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa).

Per lo studio, sostenuto dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), i ricercatori hanno raccolto campioni per un anno in cinque località. Le misurazioni sono state effettuate a Zurigo, Dübendorf (ZH), Magadino, Payerne (VD) e sul Chaumont nel Giura. Estrapolando i dati di tutte le aree svizzere al di sotto dei 2'000 metri di altitudine, risulta che in Svizzera si depositano ogni anno circa 219 tonnellate di microplastiche.

Secondo i ricercatori, circa 78 tonnellate finiscono direttamente sui terreni agricoli e circa 10 tonnellate direttamente nei corsi d'acqua.

Nel sito urbano di Zurigo hanno rilevato il valore più elevato, pari a 881 particelle per metro quadrato al giorno. Nelle altre località i valori erano inferiori, compresi tra 249 e 331 particelle.

Conseguenze per la salute non chiare
Le materie plastiche identificate con maggiore frequenza dai ricercatori sono state il polietilene tereftalato (PET) con il 31%, il polietilene (PE) con il 26% e il polipropilene (PP) con il 21%. Il PET è noto per le bottiglie per bevande e le fibre di poliestere nei tessuti. Il PE e il PP vengono utilizzati soprattutto per imballaggi, pellicole e contenitori.

Rispetto alla massa totale di tutte le particelle presenti nell'aria, come la polvere del deserto o la fuliggine, le microplastiche rappresentano solo una piccola parte, compresa tra lo 0,02 e lo 0,12%.

Tuttavia, il costante deposito su vaste aree comporta la formazione di quantità considerevoli, che nell'ambiente vengono degradate solo in misura minima. Secondo i ricercatori, molte questioni relative alle conseguenze per l'ambiente e la salute sono ancora aperte.

«Secondo il principio di precauzione dovremmo evitare di gettare rifiuti per terra, utilizzare la plastica in modo mirato solo dove necessario e chiudere il più possibile i cicli dei materiali», ha dichiarato Christoph Hüglin, ricercatore dell'Empa e responsabile dello studio, citato nella nota.

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