Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri
Le informazioni sono al momento frammentarie: chiusa la strada dell'Engadina
Le informazioni sono al momento frammentarie: chiusa la strada dell'Engadina
COIRA - Un pullman è rimasto coinvolto in un incidente tra Susch e Zernez, nei Grigioni. Lo ha comunicato la Polizia cantonale grigionese su X. Sul posto sono intervenuti diversi servizi di soccorso.
Per il momento le informazioni sono ancora frammentarie e le autorità non hanno fornito dettagli sulla dinamica dell'incidente né sulle eventuali conseguenze. Sottolineando, tuttavia, che si tratta di "un grave incidente", ha dichiarato la polizia.
Alcune immagini pubblicate dal Blick mostrano il mezzo adagiato su un fianco. Secondo il giornale, la strada è stata chiusa e sul posto sono intervenuti anche cinque elicotteri.
Stando alle informazioni raccolte da 20 Minuten, si tratta di un autobus turistico di una compagnia olandese specializzata in tour organizzati, in particolare in pullman. Contattata, la compagnia ha dichiarato che al momento sono disponibili poche informazioni sull'incidente: «I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite da questo incidente», hanno dichiarato.
Interpellata anche l'Associazione nazionale olandese delle agenzie di viaggio (ANVR) che ha fatto sapere di essere in contatto con le persone coinvolte, le loro famiglie e i loro amici per tenerli informati sull'andamento delle operazioni di soccorso. «Secondo nostre informazioni, alcune persone vengono soccorse e curate sul posto, altre trasportate in ospedale. Purtroppo, al momento non possiamo fornire ulteriori dettagli».
A causa dell'incidente, la strada dell'Engadina tra Zernez e Susch è attualmente chiusa. Secondo il Dipartimento di Ingegneria civile dei Grigioni, non sono previste deviazioni.
Notizia in aggiornamento
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