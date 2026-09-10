Pullman si ribalta tra Susch e Zernez: atterrati cinque elicotteri

Alcune immagini pubblicate dal Blick mostrano il mezzo adagiato su un fianco. Secondo il giornale, la strada è stata chiusa e sul posto sono intervenuti anche cinque elicotteri.

Stando alle informazioni raccolte da 20 Minuten, si tratta di un autobus turistico di una compagnia olandese specializzata in tour organizzati, in particolare in pullman. Contattata, la compagnia ha dichiarato che al momento sono disponibili poche informazioni sull'incidente: «I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite da questo incidente», hanno dichiarato.