Ricattava aziende per milioni: hacker condannato a 13 anni e all'espulsione

Secondo il tribunale, il 52enne aveva un ruolo chiave ed era il principale sviluppatore del malware utilizzato per crittografare i dati. Non era tuttavia il «cervello» dell'operazione: avrebbe fornito il software a finanziatori rimasti ignoti, che selezionavano le aziende da colpire in Svizzera e all'estero e coordinavano i tentativi di estorsione.

Compensi in criptovalute

Per la sua partecipazione l'uomo avrebbe ricevuto somme considerevoli in criptovalute, poi riciclate. Per nascondere l'origine di fondi pari ad almeno 490'000 franchi avrebbe utilizzato mixer di criptovalute, effettuato centinaia di transazioni e scambiato valute digitali su diverse piattaforme. Una parte del denaro sarebbe infine arrivata su conti bancari svizzeri.