Altolà agli occhiali smart in piscina, si muove la politica

L'obiettivo è impedire che persone con telecamere integrate in modo poco visibile possano filmare di nascosto, ad esempio riprendendo bambini, ragazze o donne in costume senza il loro consenso. Tali immagini vengono poi talvolta diffuse anche su internet, ricordano i promotori dell'oggetto parlamentare. Viene peraltro domandato anche se sia opportuno intervenire in modo più radicale, con una proibizione di vendita: e, in caso affermativo, se l'esecutivo intenda impegnarsi in tal senso a livello federale.

La resistenza ai cosiddetti smart glasses cresce anche in altre regioni: proprio ieri un'interpellanza sullo stesso tema è stata presentata nel canton Argovia, mentre a Berna una mozione vuole vietarli nelle piscine comunali. Regole più chiare sono state chieste pure a Lucerna, a Basilea e nel canton San Gallo.