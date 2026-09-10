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Altolà agli occhiali smart in piscina, si muove la politica

Il dibattito sulle nuove tecnologie accende il confronto tra privacy e innovazione negli impianti pubblici e privati.
Altolà agli occhiali smart in piscina, si muove la politica
imago
Fonte Ats
di Redazione
Altolà agli occhiali smart in piscina, si muove la politica
Il dibattito sulle nuove tecnologie accende il confronto tra privacy e innovazione negli impianti pubblici e privati.

ZURIGO - L'arrivo dei cosiddetti occhiali intelligenti - dispositivi che sembrano normali, ma che integrano telecamere e microfoni - pone le piscine e altre strutture di fronte a nuove sfide: il mondo politico comincia a muoversi, perlomeno nella Svizzera tedesca.

L'ultima iniziativa in ordine di tempo arriva dal canton Zurigo: un'interpellanza presentata oggi da Centro, Partito evangelico e Unione democratica federale chiede al consiglio di stato di valutare la possibilità di introdurre un divieto nei bagni pubblici, come pure nelle saune e nelle palestre, nonché eventualmente in strutture private - ma aperte al pubblico - quali centri fitness o asili nido.

L'obiettivo è impedire che persone con telecamere integrate in modo poco visibile possano filmare di nascosto, ad esempio riprendendo bambini, ragazze o donne in costume senza il loro consenso. Tali immagini vengono poi talvolta diffuse anche su internet, ricordano i promotori dell'oggetto parlamentare. Viene peraltro domandato anche se sia opportuno intervenire in modo più radicale, con una proibizione di vendita: e, in caso affermativo, se l'esecutivo intenda impegnarsi in tal senso a livello federale.

La resistenza ai cosiddetti smart glasses cresce anche in altre regioni: proprio ieri un'interpellanza sullo stesso tema è stata presentata nel canton Argovia, mentre a Berna una mozione vuole vietarli nelle piscine comunali. Regole più chiare sono state chieste pure a Lucerna, a Basilea e nel canton San Gallo.

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