Archiviata l'indagine canonica su un sacerdote diocesano

La Procura aveva aperto l'inchiesta il 14 aprile 2024 sulla base delle accuse presentate al vescovo. L'11 maggio scorso ha emesso un decreto di abbandono, divenuto nel frattempo definitivo, viene precisato. Gli elementi probatori, sui quali si basava anche l'indagine preliminare canonica, avviata già nel novembre 2023, sono stati giudicati insufficienti. Inoltre, secondo il diritto canonico, i fatti sono prescritti.

Il vescovo ha quindi stabilito che non sussistono i presupposti per un procedimento penale amministrativo o per un processo penale canonico, si legge nel comunicato. Sono state revocate anche le misure precauzionali adottate nei confronti del sacerdote.