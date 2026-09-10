Finale di Coppa Svizzera 2025, pubblicate le foto (oscurate) dei ricercati
Hanno una settimana di tempo per presentarsi alla polizia, dopodiché le immagini saranno divulgate
Hanno una settimana di tempo per presentarsi alla polizia, dopodiché le immagini saranno divulgate
BERNA - La Polizia cantonale di Berna ha diffuso immagini coperte di quattro persone sospettate di aver acceso fiaccole e petardi durante la finale di Coppa Svizzera 2025, mettendo in pericolo la sicurezza dei presenti. L’iniziativa fa parte della ricerca pubblica di sospetti, disposta dalla Procura di Berna-Mittelland e annunciata lunedì.
Secondo quanto comunicato, i sospettati avrebbero acceso dispositivi pirotecnici tra la folla all’interno dello stadio, accettando il rischio di gravi lesioni per le persone circostanti. Le indagini, condotte dalla Polizia cantonale di Berna dopo la partita del 1° giugno 2025 tra Bienne e Basilea, conclusasi con il punteggio di 4-1 per i renani, hanno permesso di identificare i quattro individui tramite l’analisi di riprese video. Nonostante le intense ricerche, la loro identità resta sconosciuta.
Poiché i presunti autori non si sono presentati alla polizia dopo l’annuncio della ricerca pubblica e la loro identità non è stata ancora accertata, la Procura ha autorizzato la pubblicazione delle immagini pixelate.
Se entro una settimana non arriveranno segnalazioni utili all’identificazione, le immagini verranno pubblicate in versione esplicita giovedì 17 settembre. In caso di identificazione o presentazione spontanea dei sospettati prima di tale data, la pubblicazione integrale sarà evitata.
Chiunque abbia informazioni utili può contattare la Polizia cantonale di Berna al numero +41 31 303 25 31.