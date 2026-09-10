Finale di Coppa Svizzera 2025, pubblicate le foto (oscurate) dei ricercati

Poiché i presunti autori non si sono presentati alla polizia dopo l’annuncio della ricerca pubblica e la loro identità non è stata ancora accertata, la Procura ha autorizzato la pubblicazione delle immagini pixelate.

Se entro una settimana non arriveranno segnalazioni utili all’identificazione, le immagini verranno pubblicate in versione esplicita giovedì 17 settembre. In caso di identificazione o presentazione spontanea dei sospettati prima di tale data, la pubblicazione integrale sarà evitata.