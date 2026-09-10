Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Il dossier "Mengele" è accessibile online, ma parzialmente oscurato

Gli interventi sono stati fatti a protezione delle fonti e dei dati personali di terzi
Il dossier "Mengele" è accessibile online, ma parzialmente oscurato
IMAGO / United Archives
Fonte Ats
elaborata da Redazione
Il dossier "Mengele" è accessibile online, ma parzialmente oscurato
Gli interventi sono stati fatti a protezione delle fonti e dei dati personali di terzi

BERNA - Da oggi è possibile per chiunque accedere al dossier online riguardante il criminale nazista Josef Mengele. Alcuni passaggi, a eccezione della versione cartacea custodita all'Archivio federale svizzero (AFS), sono stati però oscurati a protezione delle fonti e dei dati personali di terzi.

Lo rende noto oggi il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), facendo riferimento a una decisione del Consiglio federale del 2001, che prevede questa prassi per i fondi archivistici valutati dalla Commissione Bergier. I documenti sono consultabili sul sito della Confederazione, a questo indirizzo.

La situazione iniziale
In seguito alla domanda di consultazione presentata da uno storico - sulla base di sospetti che volevano Mengele in Svizzera nel 1961, n.d.r - sono pervenute al SIC numerose altre richieste per accedere al dossier, indica il SIC in un comunicato.

Di norma, la documentazione archivistica della Confederazione viene resa accessibile su domanda, caso per caso e a determinate condizioni. Per la documentazione archivistica del SIC, finora il criterio applicato è stato restrittivo, poiché contiene regolarmente informazioni soggette alla protezione delle fonti.

Ma per la documentazione esaminata dalla Commissione Bergier - istituita nella seconda metà degli anni '90 del secolo scorso in seguito alla crisi dei fondi in giacenza nelle banche elvetiche - vale una regola diversa: il decreto del governo del 7 dicembre 2001 incarica i servizi competenti di sfruttare il margine di manovra offerto dalla legge sull'archiviazione e di applicare una prassi di consultazione liberale.

Una via di mezzo
Visto l'eccezionale interesse pubblico e la quantità di domande pervenute, sottolinea la nota, il SIC ha scelto una via diversa rispetto alla prassi di mostrare, a determinate condizioni, il dossier sul posto a singoli richiedenti. Esso pubblica il dossier sul proprio sito Internet.

Per quanto attiene alle parti oscurate il SIC, dopo una ponderazione degli interessi, ha "effettuato il minor numero possibile di oscuramenti". Sono oscurati soltanto i dati che devono essere protetti: i dati personali di ex e attuali collaboratori dell'Amministrazione federale con riferimento al SIC e alle sue organizzazioni precedenti, le informazioni soggette alla protezione legale delle fonti, nonché i dati personali di terzi con diritti della personalità prevalenti. Sono escluse dalla censura le persone note al pubblico.

Gli antefatti
Il dossier Mengele, sottolinea il SIC, era stato allestito dal servizio di polizia del Ministero pubblico della Confederazione, quale organizzazione precedente del SIC. Nel 2001 è stato consegnato all'Archivio federale.

Per le domande di consultazione riguardanti questo dossier è competente il SIC quale successore legale. In base al diritto in materia di archiviazione, il dossier sottostà a un termine di protezione sino alla fine del 2071.

Fondandosi sulla legge federale sull'archiviazione (LAr) e sulla legge federale sulle attività informative (LAIn), il SIC ha finora respinto le domande di consultazione, l'ultima volta nel febbraio 2026. Contro questa decisione lo storico in questione ha fatto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Nell'ambito della procedura di ricorso, chiarimenti effettuati con l'AFS hanno rivelato che, per valutare la domanda, occorre fare riferimento al decreto del Consiglio federale del 2001 concernente l'archiviazione della documentazione della Commissione indipendente di esperti Svizzera - Seconda guerra mondiale (Commissione Bergier). Quali dossier rientrino in tale ambito non risulta né da elenchi né da indicazioni sulla documentazione archivistica stessa. Per il SIC non era quindi finora possibile riconoscere che il dossier Josef Mengele ne facesse parte.

Nel maggio scorso, il SIC ha annunciato che avrebbe riconsiderato la propria decisione. L'8 settembre, ossia martedì scorso, ha emanato una nuova decisione e ha liberato il dossier con oscuramenti.

Mengele in Svizzera nel 1961?
Il 7 maggio scorso, lo storico Christoph Mörgeli, già consigliere nazionale UDC, aveva confutato sul settimanale Weltwoche la tesi secondo cui Mengele si potesse trovare a Kloten (ZH) nel 1961. Gli atti relativi al famigerato "angelo della morte" di Auschwitz conservati a Berna, indicava Mörgeli, erano già stati valutati dalla Commissione Bergier senza che venisse scoperto nulla di sensazionale.

Per Mörgeli, le fonti decisive sul tema non si troverebbero a Berna, bensì presso l'archivio di stato di Zurigo. «In qualità di storico della medicina e politico, nel 1999 ho potuto consultare a Zurigo, insieme al defunto consigliere nazionale Alfred Heer, i documenti davvero determinanti», scriveva il 66enne sul settimanale.

Da queste fonti emergerebbe che Martha Mengele, la seconda moglie del ricercato criminale di guerra, aveva affittato un appartamento a Kloten per iscrivere il figlio in una scuola privata elvetica. Poiché dal 1959 era in vigore un mandato di arresto internazionale contro il marito, la polizia cantonale aveva sorvegliato la donna da un appartamento di fronte al suo, aveva perquisito le sue stanze nonché la sua posta e l'aveva seguita per giorni durante i suoi spostamenti in auto.

La voce secondo cui Josef Mengele sarebbe stato avvistato nell'appartamento di Kloten proviene da un «reporter esaltato del giornale scandalistico tedesco Bild», secondo Mörgeli. I poliziotti accertarono che il giornalista aveva osservato l'appartamento sbagliato.

Nel frattempo, la polizia cantonale chiese un'autorizzazione alla Confederazione per arrestare il ricercato, nel caso di una sua identificazione. Sebbene non fosse ancora pervenuto alcun mandato di arresto dalla Repubblica Federale di Germania, Berna ordinò alla polizia zurighese di mettere Mengele in custodia cautelare in vista dell'estradizione, qualora se ne fosse presentata l'occasione.

Secondo Mörgeli il fatto che ora si torni a insinuare che le autorità elvetiche avrebbero permesso a Mengele di entrare nel paese nel 1961 non ha senso: si tratterebbe solo di pettegolezzi smentiti da tempo.

Mengele in Svizzera nel 1956
Nel 1961 Mengele - a differenza del 1956, quando trascorse una vacanza sciistica a Engelberg (OW) - semplicemente non si presentò in Svizzera. Martha Mengele, invece, il 24 aprile 1961 ricevette dalla polizia degli stranieri di Zurigo l'ordine di lasciare immediatamente la Confederazione poiché moglie di un criminale di guerra ricercato per i crimini commessi nei campi di concentramento.

In realtà, secondo la ricostruzione dello storico zurighese dall'11 maggio 1960 Josef Mengele viveva nella costante paura di essere rapito dai servizi segreti israeliani, proprio come successo ad Adolf Eichmann, condannato a morte e giustiziato, dopo un processo nello stato ebraico. Nell'ottobre 1960 si rifugiò in Brasile con un passaporto falso a nome di Peter Hochbichler, per non lasciare mai più il Sudamerica fino alla sua morte, avvenuta nel 1979.

In quel periodo i procuratori di Francoforte stavano anche raccogliendo prove per i grandi processi di Auschwitz, iniziati alla fine del 1963. «Il rischio di essere arrestato durante un viaggio in Europa sembrava a Mengele, fin dai primi anni 60, decisamente troppo alto», argomentava lo storico.

A suo avviso, che il famigerato medico di Auschwitz non si trovasse a Zurigo nel 1961 è dimostrato anche dai suoi meticolosi diari. Il biografo Olivier Guez li ha esaminati e ha negato con decisione che Mengele si fosse recato in Svizzera in quel periodo. «Chi continua a blaterare di un soggiorno di Mengele a Kloten non tiene il passo con la ricerca storica», concludeva Mörgeli.

www.vbs.admin.ch/it/publication?id=BIJDFSGry093

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
4

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
21 ore

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
2 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
1 gior
67
168

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
19 ore
7
29

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
1 gior
22
71

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
2 gior
68

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
23 ore

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
6 ore
14
77

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
22 ore
3
12

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
3 gior
19
57

Ancora più grosso. E gara sia

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
23 ore

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
2 gior
22
92

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
1 gior
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
2 gior
6
93

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
1 gior
51
85

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
10 ore
37
71

«Mastini e sentinelle per salvarci»

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
1 gior
19
51

Pestoni: un triste capolinea?

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
1 gior
6
68

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
3 gior
27
42

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
1 gior
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
3 gior

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
10 ore
2
21

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
7 ore
19
41

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
2 gior
41
193

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
65

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
1 gior
53
45

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
1 gior

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
10 ore
21
100

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
121
229

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
1 gior
35
46

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

A Capriasca c'è una nuova municipale
LIVE
CAPRIASCA
1 gior

A Capriasca c'è una nuova municipale

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
6 ore
2
18

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
2 gior
28
47

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
2 gior
7
62

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
1 gior
2
23

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
1 gior
12
29

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
2 gior
25
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
2 gior
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
3 gior
8
79

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
2 gior
26
147

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Una notte da quasi 12mila fulmini
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
12

Una notte da quasi 12mila fulmini

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini
LIVE
ZURIGO
1 gior

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
10

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli
LIVE
MONDO
1 gior
1
11

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli

Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»
LIVE
CANTONE
5 ore
45
106

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Altolà agli occhiali smart in piscina, si muove la politica
LIVE
SVIZZERA
1 ora
3
9

Altolà agli occhiali smart in piscina, si muove la politica

Finale di Coppa Svizzera 2025, pubblicate le foto (oscurate) dei ricercati
LIVE
BERNA
3 ore
1
11

Finale di Coppa Svizzera 2025, pubblicate le foto (oscurate) dei ricercati

Cresce il divario tra ricchi e poveri. Colpa (anche) dei premi delle casse malati
LIVE
SVIZZERA
4 ore
14
54

Cresce il divario tra ricchi e poveri. Colpa (anche) dei premi delle casse malati

Archiviata l'indagine canonica su un sacerdote diocesano
LIVE
GRIGIONI
5 ore
3
7

Archiviata l'indagine canonica su un sacerdote diocesano

Dazi USA: grande potenziale di rimborso per le aziende svizzere
LIVE
GUERRA COMMERCIALE
6 ore
6
12

Dazi USA: grande potenziale di rimborso per le aziende svizzere

Una strategia cantonale contro la criminalità organizzata
LIVE
GRIGIONI
7 ore
3
3

Una strategia cantonale contro la criminalità organizzata

«L'11 settembre ha accelerato la trasformazione della neutralità svizzera»
LIVE
SVIZZERA
8 ore
7
24

«L'11 settembre ha accelerato la trasformazione della neutralità svizzera»

Ogni anno 219 tonnellate microplastiche nel suolo svizzero
LIVE
SVIZZERA
8 ore
9

Ogni anno 219 tonnellate microplastiche nel suolo svizzero

Ogni giorno, minacce e insulti sui social: «Cancellarli e basta ormai non è più sufficiente»
LIVE
SVIZZERA
8 ore
34

Ogni giorno, minacce e insulti sui social: «Cancellarli e basta ormai non è più sufficiente»

Galaxus si espande: nuovo centro a Bülach
LIVE
ZURIGO
8 ore
4

Galaxus si espande: nuovo centro a Bülach