Il dossier "Mengele" è accessibile online, ma parzialmente oscurato

Per quanto attiene alle parti oscurate il SIC, dopo una ponderazione degli interessi, ha "effettuato il minor numero possibile di oscuramenti". Sono oscurati soltanto i dati che devono essere protetti: i dati personali di ex e attuali collaboratori dell'Amministrazione federale con riferimento al SIC e alle sue organizzazioni precedenti, le informazioni soggette alla protezione legale delle fonti, nonché i dati personali di terzi con diritti della personalità prevalenti. Sono escluse dalla censura le persone note al pubblico.