Le donne possono scivolare più rapidamente nella dipendenza da droghe

Gli ormoni potrebbero giocare un ruolo

Il motivo per cui le donne potrebbero reagire diversamente all'assunzione di droghe potrebbe avere diverse cause. Una di queste è di natura biologica. Gli ormoni sessuali possono influenzare il modo in cui il sistema di ricompensa del cervello reagisce a determinate sostanze. Questo è stato studiato particolarmente bene per la cocaina e altri stimolanti.

Studi mostrano, ad esempio, che l’effetto della cocaina può essere percepito diversamente a seconda della fase del ciclo mestruale. Durante la fase follicolare, prima dell’ovulazione, in alcune ricerche sono stati riscontrati effetti positivi della droga più forti rispetto a quelli della fase luteale dopo l’ovulazione. Il progesterone potrebbe avere in questo caso un certo effetto protettivo.