Le donne possono scivolare più rapidamente nella dipendenza da droghe
Gli uomini fanno uso di droghe illegali più spesso, ma esistono differenze decisive tra i sessi. Ecco quali
SVIZZERA - Cocaina a una festa, ecstasy a un festival o anfetamine durante una serata: chi prova una droga non diventa automaticamente dipendente. Tuttavia, la rapidità con cui si passa dal consumo occasionale a una vera e propria dipendenza potrebbe dipendere anche dal genere. Proprio le donne, che nel complesso consumano droghe illegali molto meno frequentemente degli uomini, in determinate circostanze possono cadere più rapidamente in uno stato di assuefazione.
Un dettaglio sostanziale, su cui ha posto l’attenzione il format scientifico dell’ARD "Quarks". Dietro a ciò si cela un fenomeno che nella ricerca sulle dipendenze viene definito Telescoping Effect, ovvero effetto telescopico: le donne iniziano a consumare tendenzialmente più tardi, ma dalle prime esperienze con una sostanza possono passare più rapidamente a un consumo problematico o a una dipendenza.
Gli ormoni potrebbero giocare un ruolo
Il motivo per cui le donne potrebbero reagire diversamente all'assunzione di droghe potrebbe avere diverse cause. Una di queste è di natura biologica. Gli ormoni sessuali possono influenzare il modo in cui il sistema di ricompensa del cervello reagisce a determinate sostanze. Questo è stato studiato particolarmente bene per la cocaina e altri stimolanti.
Studi mostrano, ad esempio, che l’effetto della cocaina può essere percepito diversamente a seconda della fase del ciclo mestruale. Durante la fase follicolare, prima dell’ovulazione, in alcune ricerche sono stati riscontrati effetti positivi della droga più forti rispetto a quelli della fase luteale dopo l’ovulazione. Il progesterone potrebbe avere in questo caso un certo effetto protettivo.
Motivazioni di consumo differenti
Oltre alla biologia, anche fattori psicologici e sociali giocano un ruolo. Studi mostrano differenze nelle circostanze e nelle motivazioni del consumo. Le donne con problemi di droga hanno spesso, ad esempio, un partner che fa uso di sostanze. Si riscontrano inoltre, con maggiore frequenza rispetto agli uomini, disturbi psichici concomitanti. Non solo: vengono spesso riferite esperienze di violenza fisica o sessuale. Le droghe possono essere utilizzate anche come una sorta di strategia di coping, ovvero come meccanismo per affrontare lo stress, l’ansia o altri stati emotivi negativi.
Anche l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) cita situazioni di vita difficili, traumi e problemi psicologici come possibili fattori che spingono al consumo di sostanze. Allo stesso tempo, divertimento, senso di appartenenza o il desiderio di aumentare le prestazioni possono essere motivi per il consumo.
In Svizzera gli uomini consumano molto più spesso
Questo apparente paradosso si riscontra anche nei dati svizzeri. Sebbene le donne possano avere rischi particolari in determinati ambiti, gli uomini fanno uso di sostanze illegali molto più frequentemente. I dati più recenti sulla popolazione relativi al consumo di sostanze illegali, esclusa la cannabis, provengono dall’Indagine svizzera sulla salute del 2022. All’epoca, l’1,9% delle persone tra i 15 e i 64 anni dichiarava di aver consumato almeno una di queste sostanze nei dodici mesi precedenti. Tra gli uomini era il 2,6%, tra le donne l’1,2%.
Aiuto alle dipendenze, donne in netta minoranza
Anche i dati attuali dell’aiuto svizzero alle dipendenze mostrano una chiara differenza di genere. Nell’ultimo rapporto annuale con dati del 2024, tra le persone con la cocaina come principale problema, sono stati registrati 595 uomini e 135 donne. Le donne rappresentavano quindi circa il 18,5% di questo gruppo.
Il fatto che le donne siano molto meno rappresentate nell’aiuto alle dipendenze può essere legato anche a ostacoli particolari. Gli esperti citano, ad esempio, vergogna e stigmatizzazione, mancanza di assistenza ai figli o, per le madri, la paura di perdere l’affidamento a causa della dipendenza.