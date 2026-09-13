Cassis: «Rimettere in moto colloqui di pace»

Cassis non si è espresso sui risultati concreti dell'ultimo viaggio di Lüchinger. «La diplomazia è come perforare tavole spesse. I risultati concreti sono i prossimi passi, che sono segreti», ha dichiarato il consigliere federale. La Svizzera continua a lavorare per una svolta diplomatica.

Dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva indicato la Confederazione come possibile luogo per negoziati con gli Stati Uniti e la Russia, Berna spera in colloqui a Ginevra. Tuttavia, non esiste ancora una decisione del Consiglio federale su una possibile conferenza di pace in Svizzera. «Non è ancora stato deciso nulla, continuiamo a lavorare con perseveranza dietro le quinte - e tutto può cambiare», ha dichiarato Cassis.