Cassis: «Rimettere in moto colloqui di pace»
La Svizzera rafforza il proprio ruolo diplomatico sostenendo la ripresa del dialogo tra Russia e Ucraina.
NEW YORK/BERNA - Il consigliere per la sicurezza Gabriel Lüchinger si è recato in agosto a Kiev e Mosca per dei colloqui. A questo proposito il ministro degli Esteri Ignazio Cassis in un'intervista al «SonntagsBlick» ha dichiarato: «Vogliamo dare un contributo per rimettere in moto i colloqui di pace».
Cassis si era recato a Kiev e Mosca in febbraio, nella sua funzione di presidente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Successivamente, la Svizzera aveva sostenuto gli americani in una mediazione tra Russia e Ucraina a Ginevra. Entrambi i Paesi sono stanchi dopo quattro anni e mezzo di guerra e cercano delle vie d'uscita, seppur a condizioni diverse.
Cassis non si è espresso sui risultati concreti dell'ultimo viaggio di Lüchinger. «La diplomazia è come perforare tavole spesse. I risultati concreti sono i prossimi passi, che sono segreti», ha dichiarato il consigliere federale. La Svizzera continua a lavorare per una svolta diplomatica.
Dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva indicato la Confederazione come possibile luogo per negoziati con gli Stati Uniti e la Russia, Berna spera in colloqui a Ginevra. Tuttavia, non esiste ancora una decisione del Consiglio federale su una possibile conferenza di pace in Svizzera. «Non è ancora stato deciso nulla, continuiamo a lavorare con perseveranza dietro le quinte - e tutto può cambiare», ha dichiarato Cassis.
Il ministro degli Esteri elvetico ha inoltre richiesto un incontro con il suo omologo russo Serghiei Lavrov a margine del suo prossimo viaggio a New York. Alla fine dell'anno si terrà inoltre la conferenza ministeriale dell'OSCE a Lugano. «Il ministro degli Esteri russo e quello americano dovrebbero venire. Questo offre opportunità di scambio e forse anche di più», ha dichiarato Cassis.