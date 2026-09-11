Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina

Sul luogo dell’incidente - dove erano in corso dei lavori - sono intervenuti polizia, ambulanze e pompieri, supportati da numerosi veicoli ed elicotteri. Poco prima delle 20:10, la polizia cantonale dei Grigioni ha comunicato che un autobus turistico si era schiantato, causando diversi morti e feriti.

Un masso sulla strada?

Le cause che hanno portato l’autobus turistico a scontrarsi con il guardrail non sono ancora chiare. Stando ai media olandesi è probabile che l'autobus sia uscito di strada a causa di un masso, come dichiarato a "RTL Nieuws" Frank Radstake, direttore dell'ANVR (Associazione olandese delle agenzie di viaggio e dei tour operator). «L'autista ha dovuto effettuare una manovra evasiva, forse a causa di un masso sulla strada. Durante la manovra, l'autobus si è ribaltato su un fianco ed è scivolato per un breve tratto in discesa».