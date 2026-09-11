Ecco cosa sappiamo del tragico incidente in Engadina
Numerosi i morti e i feriti. Secondo i media olandesi il bus avrebbe sterzato per evitare un masso. Aggiornamenti da parte delle Autorità sono attesi in mattinata
Numerosi i morti e i feriti. Secondo i media olandesi il bus avrebbe sterzato per evitare un masso. Aggiornamenti da parte delle Autorità sono attesi in mattinata
A diverse ore dal tragico incidente del bus in Engadina, il numero esatto delle vittime resta ancora incerto. La polizia ha confermato la presenza di diversi morti e feriti, precisando che il bilancio definitivo sarà comunicato solo nella mattinata odierna. Un portavoce ha spiegato all’agenzia di stampa tedesca dpa che è necessario informare prima i familiari delle vittime. Le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite per tutta la notte.
La dinamica
L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio nel canton Grigioni. Secondo le prime ricostruzioni, l’autobus si è scontrato con un guardrail tra Susch e Zernez, lo ha sfondato, è uscito di strada e si è ribaltato fermandosi su un fianco, come riferito dal un portavoce della polizia cantonale grigionese, Roman Rüegg, all’agenzia SRF. Gli investigatori escludono il coinvolgimento di altri veicoli. Secondo Rüegg, il mezzo era un autobus di dimensioni standard proveniente dai Paesi Bassi con molti passeggeri a bordo.
Sul luogo dell’incidente - dove erano in corso dei lavori - sono intervenuti polizia, ambulanze e pompieri, supportati da numerosi veicoli ed elicotteri. Poco prima delle 20:10, la polizia cantonale dei Grigioni ha comunicato che un autobus turistico si era schiantato, causando diversi morti e feriti.
Un masso sulla strada?
Le cause che hanno portato l’autobus turistico a scontrarsi con il guardrail non sono ancora chiare. Stando ai media olandesi è probabile che l'autobus sia uscito di strada a causa di un masso, come dichiarato a "RTL Nieuws" Frank Radstake, direttore dell'ANVR (Associazione olandese delle agenzie di viaggio e dei tour operator). «L'autista ha dovuto effettuare una manovra evasiva, forse a causa di un masso sulla strada. Durante la manovra, l'autobus si è ribaltato su un fianco ed è scivolato per un breve tratto in discesa».
Operazione di recupero complessa
L’autobus era in servizio per l’organizzazione turistica olandese Oad. «Siamo profondamente scioccati e addolorati per il tragico incidente in Svizzera», ha dichiarato Oad in un comunicato. «I nostri pensieri vanno a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie», hanno aggiunto. La polizia dei Grigioni ha attivato una linea telefonica di emergenza per i parenti e i consolati stranieri.
A bordo dell’autobus - riportano i media olandesi - viaggiavano 48 passeggeri e un autista. Il gruppo era partito dai Paesi Bassi lunedì per una vacanza in Austria e, al momento dell’incidente, stava rientrando da una gita di un giorno in Svizzera.
Parmelin promette un’indagine sull’incidente
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha espresso «profondo shock e sgomento» per quanto accaduto. Sulla piattaforma X ha annunciato che le autorità condurranno un’indagine completa e approfondita sull’incidente.