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Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

Lo comunica la Polizia cantonale grigionese su X. «A bordo 48 persone, erano partite dai Paesi Bassi lunedì»
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Fonte Sda / red
di Redazione
Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»
Lo comunica la Polizia cantonale grigionese su X. «A bordo 48 persone, erano partite dai Paesi Bassi lunedì»

SUSCH - È tragico il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un bus turistico a Susch, nei Grigioni. Diverse persone sono morte, mentre vi sarebbero anche più feriti. A comunicarlo è stata la Polizia cantonale dei Grigioni su X. E secondo quanto riferito ai media una portavoce dell'organizzazione che riunisce il settore turistico (ANVR), a bordo vi erano 48 persone, partite lunedì.

Stando alle ultime informazioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 16.45 di giovedì pomeriggio. Il pullman stava viaggiando da Zernez in direzione Susch e si è scontrato con il guardrail. Successivamente è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco. Sul posto sono poi intervenuti diversi servizi di soccorso e cinque elicotteri.

Stando alle informazioni raccolte da 20 Minuten, il bus turistico coinvolto è di una compagnia olandese, specializzata in tour organizzati. Notizia confermata dalla polizia.

A seguito dell'incidente, la strada dell'Engadina tra Zernez e Susch è chiusa. L'asse Julierpass-Ofenpass-Münstertal verso l'Alto Adige non è interessata. Non è ancora chiaro quando sarà ripristinata la viabilità.

La polizia ha aperto una linea diretta per i famigliari delle persone coinvolte e i relativi consolati. «Si prega di contattare per questo il Centro di Comando Operativo della Polizia Cantonale dei Grigioni al numero: 081 256 56 56», scrive su X.

Notizia in aggiornamento

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grigioniincidente stradale

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