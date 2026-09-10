Bus turistico si ribalta a Susch: «Ci sono morti e feriti»

Stando alle ultime informazioni, l'incidente è avvenuto intorno alle 16.45 di giovedì pomeriggio. Il pullman stava viaggiando da Zernez in direzione Susch e si è scontrato con il guardrail. Successivamente è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco. Sul posto sono poi intervenuti diversi servizi di soccorso e cinque elicotteri.