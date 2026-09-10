Occhio a questi gamberi

La vendita degli articoli in questione è stata già bloccata. Gli articoli erano in vendita nei supermercati Coop, nei Grandi Magazzini Coop City, da Coop Pronto e su coop.ch. La merce già acquistata può essere riportata nei negozi. Il prezzo di vendita sarà rimborsato.

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