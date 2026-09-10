Occhio a questi gamberi
Coop richiama i prodotti: possono contenere salmonelle. Ecco quali sono
Coop richiama i prodotti: possono contenere salmonelle. Ecco quali sono
BERNA - Coop richiama i gamberi Jumbo bio Naturaplan, 120 grammi e il cocktail di gamberi bio Naturaplan, 150 grammi. I prodotti possono contenere salmonelle. Sussiste un pericolo potenziale per la salute, si raccomanda pertanto di non consumare gli articoli in questione.
Il richiamo riguarda i prodotti con le seguenti date di scadenza:
Gamberi Jumbo bio Naturaplan 120 g
Codice EAN: 7611654532514
Numero di articolo: 4.084.735
Prezzo di vendita: 7.95 franchi
Dati di consumo: 09.09.26 / 10.09.26 / 11.09.26 / 12.09.26 / 13.09.26 / 16.09.26 / 17.09.26
Numeri di lotto: 14127, 14120, 14124
Periodo di vendita: dal 28.08.2026 al 10.09.2026
Cocktail di gamberi bio Naturaplan 150 g
Codice EAN: 7610848960171
Numero di articolo: 4.484.998
Prezzo di vendita: 7.50 franchi
Dati di consumo: 14.09.26 / 15.09.26 / 16.09.26 / 17.09.26 / 18.09.26 / 22.09.26
Numeri di lotto: 14120, 14132
Periodo di vendita: dal 30.08.2026 al 10.09.2026
I prodotti con date di scadenza diverse non sono interessati dal richiamo.
La vendita degli articoli in questione è stata già bloccata. Gli articoli erano in vendita nei supermercati Coop, nei Grandi Magazzini Coop City, da Coop Pronto e su coop.ch. La merce già acquistata può essere riportata nei negozi. Il prezzo di vendita sarà rimborsato.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni invitiamo la clientela a rivolgersi al Servizio clienti Coop, tel. 0848 888 444.