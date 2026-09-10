Centro di smaltimento rifiuti in fiamme

Secondo quanto comunicato dal Canton Berna, le zone interessate sono Biel, Nidau e Port. Le fiamme sono scoppiate in un cumulo di rifiuti ingombranti all'interno del centro di smaltimento. Vista la densa coltre di fumo, si raccomanda alla popolazione di tenere chiuse porte e finestre e di spegnere gli impianti di ventilazione e climatizzazione.

La polizia ha annunciato che fornirà ulteriori informazioni, come indicato su richiesta all'agenzia Keystone-SDA.