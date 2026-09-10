BERNA
Centro di smaltimento rifiuti in fiamme
L'incendio ha generato una vasta nube che ha richiesto l'intervento dei servizi di emergenza e l'allerta ai cittadini.
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Fonte Sda
Centro di smaltimento rifiuti in fiamme
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Centro di smaltimento rifiuti in fiamme
L'incendio ha generato una vasta nube che ha richiesto l'intervento dei servizi di emergenza e l'allerta ai cittadini.
Centro di smaltimento rifiuti in fiamme
L'incendio ha generato una vasta nube che ha richiesto l'intervento dei servizi di emergenza e l'allerta ai cittadini.
NIDAU - Giovedì sera un incendio è divampato in un centro di smaltimento nei pressi di Biel (BE). Il servizio di allerta Alertswiss ha diramato un avviso per il forte sviluppo di fumo.
Secondo quanto comunicato dal Canton Berna, le zone interessate sono Biel, Nidau e Port. Le fiamme sono scoppiate in un cumulo di rifiuti ingombranti all'interno del centro di smaltimento. Vista la densa coltre di fumo, si raccomanda alla popolazione di tenere chiuse porte e finestre e di spegnere gli impianti di ventilazione e climatizzazione.
La polizia ha annunciato che fornirà ulteriori informazioni, come indicato su richiesta all'agenzia Keystone-SDA.
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