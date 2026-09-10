Madre malata, o disumana assassina? Il processo che ha spezzato in due gli Usa

Insonnia, ansia e pensieri suicidi

La donna soffriva di una grave forma di insonnia, attacchi d'ansia culminati con episodi di paranoia e allucinazioni, di cui aveva parlato anche con i propri familiari: Patrick Clancy, l'ex marito di Lindsay e primo testimone al suo processo, ha confermato che la moglie soffrisse di problemi mentali conseguenti alla gravidanza e che avesse confessato di avere dei frequenti pensieri suicidi e di nutrire la fantasia di fare del male ai propri bambini.

Circa due mesi prima degli omicidi, Clancy aveva confessato al marito di avere «pensieri di fare del male ai bambini e di temere che avessero qualche disturbo». L'uomo ha detto durante la sua testimonianza di essere molto confuso perché «un minuto dopo stava preparando il pranzo o giocando con loro, o si stava preparando per andare a letto o qualsiasi cosa fosse», aggiungendo che le parole della donna sembravano solo fantasie dato che «non mostrava alcuna intenzione di fare del male ai bambini».