iPhone DUO, il pieghevole di Apple esiste davvero

CUPERTINO - L’attesa è finita, i rumors svaniscono e il primo iPhone pieghevole è ora realtà. Apple ha presentato oggi il suo nuovissimo iPhone Duo, capace di catalizzare le attenzioni del primo evento che vede al comando il nuovo CEO di Apple John Ternus, e mettere in secondo piano gli altrettanto nuovi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, AppleWatch Serie 12 e Ultra. Il primo telefono pieghevole del marchio californiano è stato l’ultimo prodotto presentato oggi e arriva a nove anni di distanza dal primo brevetto di Apple per un telefono di questo tipo e a sette anni dal primo Samsung Galaxy Fold. Apple ha deciso di aspettare, di osservare la concorrenza, di sviluppare l’hardware per presentare un prodotto che rispettasse i propri elevati standard rinunciando alla rincorsa di una nicchia di mercato perché fiduciosa di poter imporre la propria visione anche arrivando in ritardo. I prossimi mesi ci diranno se Apple ha peccato di presunzione o no. Se consideriamo il clamore scatenato in questi mesi e il fatto che Apple nel 2025 è stata la prima a proporre il formato passaporto, potremmo pensare che a Cupertino abbiano centrato il bersaglio nuovamente. I conti, però, andranno fatti nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Tutti i nuovi prodotti saranno disponibili dal 23 settembre.