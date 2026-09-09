Stretta di Trump sui prodotti canadesi: stop a latticini, alcolici e motociclette

La Casa Bianca ha intensificato la guerra commerciale con il Canada vietando dal 29 settembre l'import di beni, tra cui bevande alcoliche, prodotti lattiero-caseari e moto di grossa cilindrata, e aumentando i dazi su altre merci, nel giorno in cui sono entrate in vigore le ritorsioni canadesi su oltre 20 miliardi di beni Usa in una risposta speculare alle tariffe aumentate da Washington lo scorso mese. Una serie di prodotti canadesi, dai materassi alle imbarcazioni a motore e fino ai golf cart, sarà soggetta alla sovrattassa del 50% a partire dal 15 settembre, secondo quanto stabilito da un ordine esecutivo presidenziale.

Il nuovo pacchetto voluto dal presidente Donald Trump è un inasprimento della guerra commerciale. Le misure ampliano la frattura economica tra Paesi che per decenni hanno integrato i propri sistemi industriali e commerciali, minacciando disagi a imprese e consumatori su entrambi i fronti.