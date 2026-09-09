Stretta di Trump sui prodotti canadesi: stop a latticini, alcolici e motociclette
Washington rafforza la pressione su Ottawa, con timori di ricadute per imprese e consumatori di entrambi i Paesi.
Washington rafforza la pressione su Ottawa, con timori di ricadute per imprese e consumatori di entrambi i Paesi.
WASHINGTON - Gli Stati Uniti vieteranno l'importazione dal Canada di prodotti lattiero-caseari, della maggior parte delle bevande alcoliche e di motociclette, nel mezzo di una nuova impennata della guerra commerciale.
Lo ha reso noto la Casa Bianca, accusando Ottawa di discriminare i prodotti alcolici statunitensi e anticipando che sarà modificato l'elenco dei prodotti soggetti ai dazi.
La Casa Bianca ha intensificato la guerra commerciale con il Canada vietando dal 29 settembre l'import di beni, tra cui bevande alcoliche, prodotti lattiero-caseari e moto di grossa cilindrata, e aumentando i dazi su altre merci, nel giorno in cui sono entrate in vigore le ritorsioni canadesi su oltre 20 miliardi di beni Usa in una risposta speculare alle tariffe aumentate da Washington lo scorso mese. Una serie di prodotti canadesi, dai materassi alle imbarcazioni a motore e fino ai golf cart, sarà soggetta alla sovrattassa del 50% a partire dal 15 settembre, secondo quanto stabilito da un ordine esecutivo presidenziale.
Il nuovo pacchetto voluto dal presidente Donald Trump è un inasprimento della guerra commerciale. Le misure ampliano la frattura economica tra Paesi che per decenni hanno integrato i propri sistemi industriali e commerciali, minacciando disagi a imprese e consumatori su entrambi i fronti.
Estesi dazi su acciaio
Trump ha imposto i divieti ai sensi della Sezione 338 del Tariff Act del 1930, che consente al presidente di bloccare le importazioni da Paesi che mantengono o aumentano pratiche discriminatorie nei confronti del commercio Usa. Ieri, la Casa Bianca ha inoltre annunciato l'estensione dei dazi esistenti del 50% a decine di altri prodotti canadesi, tra cui articoli in acciaio e alluminio, mobili e carta.
Un funzionario dell'amministrazione ha minimizzato i potenziali contraccolpi economici, sottolineando che le misure colpiscono prodotti per i quali il Canada detiene una quota di mercato Usa ridotta o per i quali gli acquirenti possono rivolgersi a fornitori nazionali o di altri Paesi. In precedenza, l'amministrazione ha rimosso alcuni prodotti dall'elenco delle merci soggette a dazi del 50%, tra cui cemento, sale antigelo per strade e alcuni prodotti cartacei per uso ospedaliero.
Il funzionario ha affermato che l'amministrazione ha modificato la lista dei dazi sulla base dei riscontri ricevuti dalle imprese, eliminando prodotti su cui è emersa una forte dipendenza delle supply chain americane dalle importazioni canadesi. Trump ha minacciato dazi più elevati sulle auto canadesi dal prossimo anno, mentre lunedì ha minacciato il blocco alle vendite al produttore canadese di aerei Bombardier: una minaccia che ha attirato l'attenzione del senatore repubblicano Jerry Moran sulle possibili ripercussioni per i lavoratori del Kansas.