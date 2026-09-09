Ucraina verso l'acquisto di mille missili Patriot
Il prestito UE da 90 miliardi consente a Kyiv di superare le restrizioni sulle forniture militari e di affrontare il crescente deficit nel bilancio della difesa.
Il prestito UE da 90 miliardi consente a Kyiv di superare le restrizioni sulle forniture militari e di affrontare il crescente deficit nel bilancio della difesa.
KYIV - Kyiv sta firmando contratti per l'acquisto di circa 1.000 missili Patriot utilizzando un prestito dell'UE, le cui consegne inizieranno solo nei prossimi anni. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino Yevgeny Khmara durante una riunione del Gruppo di contatto di Ramstein.
«Con l'assistenza dei nostri partner e grazie al prestito dell'UE - ha detto - stiamo firmando contratti per circa 1.000 missili Patriot». Secondo l'organo di informazione Ukrinform, Khmara ha precisato che le consegne dei missili avverranno in gran parte nei prossimi anni.
Kyiv chiede anche ai partner di fornire missili attingendo alle loro scorte. «Vi esortiamo a cedere missili dai vostri arsenali in cambio di futuri missili migliorati, che verranno forniti nell'ambito dei nostri contratti», ha detto Khmara.
Secondo il ministro della Difesa ucraino, Kyiv ha bisogno di ricevere dai partner 300 missili Patriot, 500 missili aria-aria, sistemi di difesa aerea portatili e finanziamenti per 2 miliardi di dollari destinati ai droni. Khmara ha aggiunto che l'Ucraina deve far fronte a un deficit di 27 miliardi di dollari nel bilancio della difesa, invitando i partner ad adottare «le decisioni finanziarie necessarie».
Ieri i Paesi dell'Unione Europea hanno approvato una deroga che consente all'Ucraina di acquistare missili intercettori per il sistema di difesa aerea Patriot utilizzando i fondi del prestito UE da 90 miliardi di euro. In precedenza, Kiev aveva presentato una richiesta ufficiale alla Commissione Europea per autorizzare l'acquisto di missili di fabbricazione statunitense, dato che il programma dà priorità all'acquisto di armamenti presso aziende della difesa europee.