Putin a Trump: «Nessun piano aggressivo» contro l'Europa
Nell'ultima telefonata, affrontati anche i temi della pace e degli scambi di prigionieri tra Russia e Ucraina.
MOSCA - Dopo il viaggio di mediatori statunitensi a Kiev e Mosca per colloqui su una possibile fine della guerra in Ucraina, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Wladimir Putin hanno avuto una conversazione telefonica. Il capo di Stato russo avrebbe assicurato a Trump di non avere «piani aggressivi» nei confronti dell'Europa, ha dichiarato ai giornalisti il consigliere per la politica estera di Putin, Juri Uschakow.
Il capo del Cremlino avrebbe inoltre fornito a Trump una «analisi obiettiva e dettagliata degli avvenimenti sul campo di battaglia». Putin avrebbe spiegato cosa gli Stati Uniti «possano realmente fare per una rapida fine delle ostilità».
Mosca avrebbe ricevuto dal presidente statunitense la prospettiva di un completo ripristino delle relazioni tra Russia e Stati Uniti in caso di fine del conflitto ucraino. Sono stati discussi anche ulteriori scambi di prigionieri. Secondo Uschakow, la conversazione è durata circa un'ora.
La Russia è in guerra con la vicina Ucraina dal febbraio 2022. Washington si impegna da tempo per raggiungere una pace tra le due parti in conflitto. Il mediatore speciale statunitense Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, si sono recati lo scorso fine settimana a Mosca e Kiev per dei colloqui. Non sono stati resi noti progressi significativi verso una soluzione di pace.