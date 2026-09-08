Putin a Trump: «Nessun piano aggressivo» contro l'Europa

Mosca avrebbe ricevuto dal presidente statunitense la prospettiva di un completo ripristino delle relazioni tra Russia e Stati Uniti in caso di fine del conflitto ucraino. Sono stati discussi anche ulteriori scambi di prigionieri. Secondo Uschakow, la conversazione è durata circa un'ora.

La Russia è in guerra con la vicina Ucraina dal febbraio 2022. Washington si impegna da tempo per raggiungere una pace tra le due parti in conflitto. Il mediatore speciale statunitense Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner, si sono recati lo scorso fine settimana a Mosca e Kiev per dei colloqui. Non sono stati resi noti progressi significativi verso una soluzione di pace.