Cerca e trova immobili
Segnalaci
GERMANIA

Sabotaggio alla rete elettrica tedesca: la polizia arresta un sospetto

L'uomo fermato avrebbe utilizzato razzi artigianali per provocare cortocircuiti mirati contro centrali alimentate a carbone.
Sabotaggio alla rete elettrica tedesca: la polizia arresta un sospetto
AFP
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Sabotaggio alla rete elettrica tedesca: la polizia arresta un sospetto
L'uomo fermato avrebbe utilizzato razzi artigianali per provocare cortocircuiti mirati contro centrali alimentate a carbone.

WEISWEILER - Svolta nelle indagini sulla serie di sabotaggi alla rete elettrica tedesca: la polizia ha arrestato il principale sospettato, un uomo di 48 anni. Secondo quanto riferito dall'Agenzia di stampa tedesca (dpa), l'uomo è stato individuato dagli agenti nei pressi della centrale elettrica di Weisweiler, vicino ad Aachen, nella Germania occidentale.

Le autorità gli davano la caccia da giorni. Il 48enne, originario di Gevelsberg, nella parte meridionale della Ruhr (Renania Settentrionale-Vestfalia), avrebbe agito in diversi luoghi tra Renania Settentrionale-Vestfalia, Brandeburgo e Sassonia: con razzi costruiti artigianalmente tentava di lanciare un filo sottile sopra le linee ad alta tensione, provocando un cortocircuito.

Lunedì scorso, su una linea ad alta tensione vicino alla centrale di Weisweiler, sono stati scoperti altri dispositivi di lancio, proprio a due passi dal punto in cui l'uomo è stato poi fermato. Nello stesso luogo gli investigatori hanno trovato un'ulteriore lettera di rivendicazione.

Cortocircuiti in due centrali elettriche
In almeno due occasioni il piano ha funzionato. A Bergheim, a ovest di Colonia, un cortocircuito ha messo fuori uso per alcuni giorni diversi blocchi di una centrale. In Brandeburgo, nella sottostazione di Turnow-Preilack vicino alla centrale di Jaenschwalde, i cortocircuiti sono stati due: oltre 20 razzi artigianali avrebbero scaricato materiale conduttivo sulle linee ad alta tensione. In nessuno dei due casi si sono registrati blackout.

Il ministro dell'Interno tedesco Alexander Dobrindt aveva parlato nei giorni scorsi di un evidente caso di «terrorismo climatico» opera di un singolo autore.

A collegare i diversi episodi ci sono le lettere di rivendicazione, che gli inquirenti ritengono autentiche e attribuiscono al 48enne. Nei testi gli attacchi alla rete elettrica vengono giustificati con la lotta contro le energie fossili: «La produzione di energia da combustibili fossili e' un crimine», si legge. In tutti e tre i Laender coinvolti la lignite viene ancora estratta e impiegata per produrre energia.

GERMANIA
Scoperte altre nove cariche esplosive vicino a linee elettriche
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
germaniarete elettricasabotaggio
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
1 gior
25
38

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
8 ore

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne
LIVE
BIASCA
2 gior

Cade durante una battuta di caccia: muore un 69enne

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
2 gior
30
56

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
1 gior
25
50

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
1 gior
16
56

Ancora più grosso. E gara sia

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
2 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
20 ore
60

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco
LIVE
CUGNASCO-GERRA
2 gior

Un uomo gravemente ferito sui monti sopra Cugnasco

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
1 gior
22
58

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
1 gior
8
82

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
51

«Alcuni medici specialisti esagerano con le fatturazioni»

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
2 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
55

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
3 gior
46
109

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
1 gior
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

C'è un nuovo milionario
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
14

C'è un nuovo milionario

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
1 gior
99
199

Sergio Savoia torna in politica

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
22 ore

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
2 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno
LIVE
CANTONE
2 gior
5

Va a una ticinese il premio paraplegica dell'anno

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
1 gior
20
92

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
1 gior
1
14

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
3 gior

Franco-Euro: cosa dicono i dati e quali prospettive si aprono per i prossimi mesi

«I biglietti più economici non bastano»
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
2 gior
26
22

«I biglietti più economici non bastano»

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
21 ore
7
65

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
5 ore
106
227

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
2 gior
7
47

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia
LIVE
ALTA LEVENTINA
4 gior
13
78

Un megaporcino da quasi 1,7 kg, nei boschi della sua infanzia

Action accelera e apre il 20esimo negozio
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
17

Action accelera e apre il 20esimo negozio

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
1 gior

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile
LIVE
LUGANO
3 gior

Miss Mamma Ticino, non più Fabrizio Corona ma una giuria quasi tutta al femminile

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
1 gior

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
18 ore
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
2 ore
8
44

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
23 ore
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»
LIVE
ARGOVIA/GIURA
3 gior

Sparatoria ad Aarau: «È terribile. Ci scusiamo per nostro figlio»

Fiamme in piena notte alla scuola professionale
LIVE
BIASCA
3 gior
6

Fiamme in piena notte alla scuola professionale

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto
LIVE
HCAP
2 gior
7
26

Di nuovo senza Pestoni, Ambrì nettamente sconfitto

Alla scoperta del mondo dei funghi
LIVE
SAN BERNARDINO (GR)
2 gior
3

Alla scoperta del mondo dei funghi

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau
LIVE
ARGOVIA/ITALIA
1 gior

Techno e rose bianche ai funerali della 22enne uccisa nella sparatoria di Aarau

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini
LIVE
NAZIONALE
2 gior
6
22

Alessandro Romano tra i pre-convocati da Mancini

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare
LIVE
LUGANO
1 gior
11
58

Arriva la svolta per il tram-treno: i lavori stanno per iniziare

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
20

Laura Guscetti eletta nel Comitato direttivo della GISO Svizzera

Vittoria dell'AfD: l'UDC si indigna, la sinistra si allarma
LIVE
SVIZZERA
15 ore
33
62

Vittoria dell'AfD: l'UDC si indigna, la sinistra si allarma

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Successo AfD, Angela Merkel: «È semplicemente scioccante»
LIVE
GERMANIA
1 ora
9

Successo AfD, Angela Merkel: «È semplicemente scioccante»

«Gli Emirati avvertirono Netanyahu prima del 7 ottobre», ma lui nega
LIVE
ISRAELE / HAMAS
1 ora
1

«Gli Emirati avvertirono Netanyahu prima del 7 ottobre», ma lui nega

Islanda come parte degli USA? Convocato l'ambasciatore statunitense
LIVE
ISLANDA / STATI UNITI
1 ora

Islanda come parte degli USA? Convocato l'ambasciatore statunitense

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
3 ore
2
54

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Lavrov: «Gli inviati Usa hanno ribadito la posizione del presidente Trump»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
3 ore
16

Lavrov: «Gli inviati Usa hanno ribadito la posizione del presidente Trump»

Rubati quattro quadri di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer
LIVE
FRANCIA
4 ore
4

Rubati quattro quadri di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
6 ore

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Canada, scattano nuovi dazi su 20 miliardi di import Usa
LIVE
CANADA
7 ore
1
42

Canada, scattano nuovi dazi su 20 miliardi di import Usa

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
15 ore
25
151

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Emma Bonino ricoverata in ospedale a Roma, sarebbe grave
LIVE
ITALIA
19 ore
1
19

Emma Bonino ricoverata in ospedale a Roma, sarebbe grave