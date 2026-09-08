Sabotaggio alla rete elettrica tedesca: la polizia arresta un sospetto

Lunedì scorso, su una linea ad alta tensione vicino alla centrale di Weisweiler, sono stati scoperti altri dispositivi di lancio, proprio a due passi dal punto in cui l'uomo è stato poi fermato. Nello stesso luogo gli investigatori hanno trovato un'ulteriore lettera di rivendicazione.

Cortocircuiti in due centrali elettriche

In almeno due occasioni il piano ha funzionato. A Bergheim, a ovest di Colonia, un cortocircuito ha messo fuori uso per alcuni giorni diversi blocchi di una centrale. In Brandeburgo, nella sottostazione di Turnow-Preilack vicino alla centrale di Jaenschwalde, i cortocircuiti sono stati due: oltre 20 razzi artigianali avrebbero scaricato materiale conduttivo sulle linee ad alta tensione. In nessuno dei due casi si sono registrati blackout.