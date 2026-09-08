Islanda come parte degli USA? Convocato l'ambasciatore statunitense
La controversia accende la reazione di diversi Stati, che ribadiscono la propria sovranità contro le provocazioni statunitensi.
La controversia accende la reazione di diversi Stati, che ribadiscono la propria sovranità contro le provocazioni statunitensi.
WASHINGTON - Con una controversa mappa del Nord America condivisa sulla piattaforma Truth Social, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suscitato scalpore anche in Islanda.
La ministra degli Esteri del Paese, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, ha convocato lunedì l'ambasciatore degli Stati Uniti, come ha comunicato un portavoce del ministero su richiesta della Deutsche Presse-Agentur. In tale occasione è stato reso "inequivocabilmente" chiaro "che l'immagine è del tutto inappropriata".
Lunedì Trump ha provocato con una mappa del Nord America che mostra, tra gli altri, Canada, Groenlandia, Messico, Cuba e Islanda sotto la bandiera statunitense. Sulla mappa compare un solo nome di Paese: Stati Uniti d'America. Trump non ha commentato la mappa stessa.
Il repubblicano ammicca ripetutamente al desiderio di annettere altri Paesi e isole. Nel caso del Canada aveva lasciato intendere che il Paese vicino potrebbe diventare il 51° stato federato degli USA. Vuole acquistare la Groenlandia e sostiene che solo gli Stati Uniti potrebbero difendere l'isola appartenente alla Danimarca da mire, ad esempio, di Russia o Cina.
Anche in Messico la grafica ha suscitato indignazione. La presidente Claudia Sheinbaum ha scritto sulla piattaforma X che il suo Paese non è né una colonia né un protettorato di uno Stato straniero e non lo sarà mai. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Ritzau, la prima ministra danese Mette Frederiksen ha dichiarato che i groenlandesi hanno ripetutamente chiarito di non voler far parte degli Stati Uniti. Questo messaggio viene ribadito ulteriormente.