Islanda come parte degli USA? Convocato l'ambasciatore statunitense

Anche in Messico la grafica ha suscitato indignazione. La presidente Claudia Sheinbaum ha scritto sulla piattaforma X che il suo Paese non è né una colonia né un protettorato di uno Stato straniero e non lo sarà mai. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Ritzau, la prima ministra danese Mette Frederiksen ha dichiarato che i groenlandesi hanno ripetutamente chiarito di non voler far parte degli Stati Uniti. Questo messaggio viene ribadito ulteriormente.