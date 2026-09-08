«Gli Emirati avvertirono Netanyahu prima del 7 ottobre», ma lui nega

Il 15 settembre l'avvertimento sarebbe stato trasmesso anche allo Shin Bet. Secondo la ricostruzione, il capo del servizio avrebbe informato Netanyahu e convocato una riunione di sicurezza il 17 settembre, raccomandando un'azione militare per eliminare Sinwar. Netanyahu avrebbe chiesto la preparazione di un piano, rinviando la decisione. Una decina di giorni prima dell'attacco del 7 ottobre, bin Zayed avrebbe poi telefonato direttamente al premier israeliano.

Nello stesso periodo, secondo quanto riportato già nel 2023 da Yediot Ahronot, anche il ministro dell'Intelligence egiziano Abbas Kamel avrebbe avvertito Netanyahu che Hamas stava preparando «qualcosa di insolito». Stando alle inchieste citate, tuttavia, gli avvertimenti non avrebbero indicato espressamente che l'azione sarebbe partita dalla Striscia di Gaza.