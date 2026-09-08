MEDIO ORIENTE
«Gli Usa hanno colpito petroliere iraniane vicino a Kharg»
Secondo funzionari americani citati dalla Cnn, l'azione è avvenuta in risposta a tentativi di attacco contro una nave militare Usa.
AFP
Fonte Ats Ans
«Gli Usa hanno colpito petroliere iraniane vicino a Kharg»
Secondo funzionari americani citati dalla Cnn, l'azione è avvenuta in risposta a tentativi di attacco contro una nave militare Usa.
WASHINGTON - Gli Stati Uniti hanno preso di mira oggi diverse petroliere iraniane vicino all'isola di Kharg, nello Stretto di Hormuz. Lo riporta la Cnn, citando funzionari statunitensi.
Secondo le fonti dell'emittente americana, le forze Usa hanno colpito petroliere riconducibili ai pasdaran in risposta a tentativi di attacco missilistico contro una nave da guerra della Marina statunitense.
Le azioni, riferisce ancora la Cnn, rientrano in una strategia che punta a colpire o neutralizzare obiettivi nell'area dello Stretto, scortare le navi commerciali lungo questa cruciale via d'acqua e mantenere il blocco navale dei porti iraniani, nell'ambito della pressione sull'economia di Teheran.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO