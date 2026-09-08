Swiss cancella 10 voli per un guasto tecnico in Gran Bretagna
Oltre mille passeggeri coinvolti, disagi e incertezze sui tempi di ripristino dei voli.
LONDRA - A causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico, Swiss ha finora cancellato dieci voli singoli da e per Londra e Manchester.
Allo stato attuale l'annullamento dei voli da e per Londra Heathrow, Londra Gatwick, Londra City e Manchester ha interessato 1007 passeggeri, ha comunicato Swiss a Keystone-ATS. La compagnia aerea prevede ulteriori ritardi e cancellazioni.
Al momento non è ancora possibile stimare con certezza quanto dureranno le limitazioni e quali ripercussioni avranno sulle operazioni di volo, è stato precisato. Per domani è previsto l'impiego di aeromobili di dimensioni maggiori su alcune tratte, al fine di creare capacità aggiuntive.
Swiss sta facendo tutto il possibile per ridurre al minimo le ripercussioni sui viaggiatori, scrive. I passeggeri vengono automaticamente trasferiti sul primo volo disponibile e invitati a controllare regolarmente lo stato del proprio volo. È inoltre disponibile la hotline del servizio clienti.
Il guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo ha causato il caos in diversi aeroporti del Regno Unito. Secondo quanto riportato, molti aerei non hanno potuto decollare come previsto. A essere interessati sono tra gli altri gli aeroporti londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted, nonché quelli di Manchester e Birmingham.
La società Nats, responsabile in molte località del controllo del traffico aereo, ha comunicato che si tratta di un problema al sistema di gestione dei voli. Si sta lavorando per risolverlo, ma ciò potrebbe richiedere tempo.