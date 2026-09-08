Swiss cancella 10 voli per un guasto tecnico in Gran Bretagna

Al momento non è ancora possibile stimare con certezza quanto dureranno le limitazioni e quali ripercussioni avranno sulle operazioni di volo, è stato precisato. Per domani è previsto l'impiego di aeromobili di dimensioni maggiori su alcune tratte, al fine di creare capacità aggiuntive.

Swiss sta facendo tutto il possibile per ridurre al minimo le ripercussioni sui viaggiatori, scrive. I passeggeri vengono automaticamente trasferiti sul primo volo disponibile e invitati a controllare regolarmente lo stato del proprio volo. È inoltre disponibile la hotline del servizio clienti.