GUERRA IN UCRAINA
Attacco ucraino sulla città russa di Novorossiysk, 4 morti e 29 feriti
L’attacco con droni ha colpito infrastrutture civili e causato gravi danni a edifici e servizi essenziali.
Imago
Fonte Ats Ans
Attacco ucraino sulla città russa di Novorossiysk, 4 morti e 29 feriti
L’attacco con droni ha colpito infrastrutture civili e causato gravi danni a edifici e servizi essenziali.
MOSCA - Quattro persone, tra cui un bambino, sono rimaste uccise e 29 ferite la scorsa notte in un attacco di droni ucraini su Novorossiysk, città portuale russa sul Mar Nero. Lo riferisce il governatore della regione di Krasnodar, Veniamin Kondratyev, citato da Ria Novosti.
Il governatore ha aggiunto che nel bombardamento sono stati danneggiati tra l'altro un asilo nido, una chiesa ortodossa, cinque edifici residenziali e tre case private.
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