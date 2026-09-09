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Paracetamolo in gravidanza: nuovi dubbi sull’impatto sulla fertilità delle figlie

I dati indicano una possibile riduzione della riserva ovarica nelle bambine nate da madri che hanno assunto paracetamolo, spingendo alcuni esperti a chiedere una revisione delle linee guida.
Paracetamolo in gravidanza: nuovi dubbi sull’impatto sulla fertilità delle figlie
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Fonte Sda Dpa
di Redazione
Paracetamolo in gravidanza: nuovi dubbi sull’impatto sulla fertilità delle figlie
I dati indicano una possibile riduzione della riserva ovarica nelle bambine nate da madri che hanno assunto paracetamolo, spingendo alcuni esperti a chiedere una revisione delle linee guida.

KOPENHAGEN - Il paracetamolo è considerato il farmaco di prima scelta contro il dolore e la febbre durante la gravidanza. Uno studio ora suggerisce che il medicinale possa influenzare gli organi riproduttivi delle figlie.

L'assunzione di paracetamolo durante la gravidanza potrebbe quindi influenzare la fertilità e il momento della menopausa delle figlie. Le bambine le cui madri avevano assunto paracetamolo durante la gravidanza presentavano, all'età di tre mesi, ovaie più piccole, meno follicoli, uteri più piccoli e livelli più bassi di ormoni riproduttivi, come riporta il team di ricerca sulla rivista specializzata "Human Reproduction Open".

I risultati sono in linea con quanto emerso da studi sugli animali, secondo cui il paracetamolo durante la gravidanza può portare a una fertilità ridotta e a una durata più breve della vita riproduttiva delle discendenti femmine, spiega il team guidato da Margit Bistrup Fischer del Rigshospitalet di Copenaghen. Tuttavia, l'analisi attuale è uno studio osservazionale e i dati non dimostrano un nesso causale, viene anche sottolineato. Se le differenze abbiano effettivamente conseguenze sulla fertilità o sul momento della menopausa dovrà essere chiarito da osservazioni di follow-up a lungo termine.

Le basi della futura riproduzione vengono già poste nell'utero: le bambine nascono con il numero totale di ovociti che avranno a disposizione per tutta la vita. Quando la riserva si esaurisce, si verifica la menopausa. Questo è il momento dell'ultima mestruazione, dopo di che la fertilità termina definitivamente.

Le raccomandazioni devono essere riviste?
In un commento di accompagnamento su "Human Reproduction Open" Christian De Geyter dell'Ospedale universitario di Basilea sottolinea la grande importanza dei risultati. Secondo lui, le raccomandazioni sull'uso del paracetamolo durante la gravidanza dovrebbero ora essere riviste.

Il paracetamolo è l'analgesico più utilizzato in gravidanza. Gli scienziati guidati da Fischer hanno analizzato i dati di 685 donne nel primo trimestre di gravidanza. Le future madri hanno riportato l'uso di paracetamolo a intervalli di due settimane e sono stati inoltre analizzati campioni di urina. Dopo la fine delle gravidanze, sono state esaminate 302 figlie di età media di 106 giorni.

Le conseguenze variavano a seconda della fase della gravidanza
Un'assunzione precoce prima della 17a settimana di gravidanza era associata a un volume ovarico e uterino inferiore nelle figlie. Un'assunzione dalla 17a settimana di gravidanza era associata a un numero inferiore di follicoli – le strutture che contengono gli ovociti immaturi. In un sottogruppo di bambine esposte esclusivamente precocemente, inoltre, i valori dell'ormone AMH, considerato un marker della riserva ovarica, erano più bassi.

Secondo gli autori, l'assunzione nella fase precoce ha comportato concretamente un volume ovarico inferiore di circa il 40% e un volume uterino inferiore del 13% nelle bambine. Con l'assunzione di paracetamolo nella fase avanzata della gravidanza, il numero di follicoli era inferiore del 23%. Le analisi suggerivano inoltre una relazione dose-effetto, cioè una maggiore incidenza con un uso più intenso di paracetamolo.

Secondo i ricercatori, le donne avevano assunto quantità relativamente basse di paracetamolo, nessuna ha superato la dose massima giornaliera raccomandata di 4000 milligrammi. Il motivo più frequentemente indicato era il mal di testa o l'emicrania, seguito da altri dolori soprattutto dell'apparato muscolo-scheletrico.

Altri dati hanno confermato i cambiamenti
I ricercatori hanno inoltre analizzato i dati di un gruppo separato di 1210 bambine seguite dall'infanzia all'adolescenza. In questo gruppo, l'uso di paracetamolo da parte della madre durante la gravidanza era associato a un utero più piccolo nelle figlie durante la pubertà e a un volume ovarico inferiore nell'adolescenza, la fase di transizione dall'infanzia all'età adulta. Gli autori vedono in ciò un'indicazione che le differenze osservate potrebbero persistere oltre la prima infanzia.

«Le donne che hanno assunto paracetamolo durante la gravidanza non dovrebbero lasciarsi allarmare dai nostri risultati», sottolinea però anche Fischer. «Il nostro studio ha esaminato correlazioni a livello di popolazione e non può fare previsioni per singole donne o bambini. Molte donne che hanno assunto paracetamolo durante la gravidanza avevano figlie la cui massa ovarica era simile a quella delle figlie di donne che non avevano assunto paracetamolo».

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva messo in guardia le donne incinte dall'assunzione di paracetamolo – noto negli USA con il nome commerciale Tylenol – durante una conferenza stampa nel settembre dello scorso anno. Tuttavia, aveva collegato l'assunzione al rischio di autismo nei bambini. Gli esperti hanno smentito con forza. Una revisione sistematica ha confermato alcuni mesi dopo che l'assunzione di paracetamolo durante la gravidanza non aumenta il rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettive.

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