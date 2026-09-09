Paracetamolo in gravidanza: nuovi dubbi sull’impatto sulla fertilità delle figlie

Secondo i ricercatori, le donne avevano assunto quantità relativamente basse di paracetamolo, nessuna ha superato la dose massima giornaliera raccomandata di 4000 milligrammi. Il motivo più frequentemente indicato era il mal di testa o l'emicrania, seguito da altri dolori soprattutto dell'apparato muscolo-scheletrico.

Altri dati hanno confermato i cambiamenti

I ricercatori hanno inoltre analizzato i dati di un gruppo separato di 1210 bambine seguite dall'infanzia all'adolescenza. In questo gruppo, l'uso di paracetamolo da parte della madre durante la gravidanza era associato a un utero più piccolo nelle figlie durante la pubertà e a un volume ovarico inferiore nell'adolescenza, la fase di transizione dall'infanzia all'età adulta. Gli autori vedono in ciò un'indicazione che le differenze osservate potrebbero persistere oltre la prima infanzia.