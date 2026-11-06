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BCE: la corsa è a due, tra Spagna e Olanda

La sfida per la guida della banca centrale si restringe a due candidati di spicco, con una decisione attesa dai ministri dell'Eurozona.
BCE: la corsa è a due, tra Spagna e Olanda
IMAGO / Eibner
Fonte Ats Ans
di Redazione
BCE: la corsa è a due, tra Spagna e Olanda
La sfida per la guida della banca centrale si restringe a due candidati di spicco, con una decisione attesa dai ministri dell'Eurozona.

BRUXELLES - Corsa a due tra lo spagnolo Pablo Hernández de Cos e l'olandese Klaas Knot per la successione a Christine Lagarde alla presidenza della Banca centrale europea.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, fissata alle 17 di oggi, l'Eurogruppo ha ricevuto soltanto i nomi dei due ex governatori delle rispettive banche centrali nazionali, entrambi ampiamente attesi. I ministri delle Finanze dell'Eurozona faranno un primo punto sulle candidature nella riunione di lunedì 9 novembre.

UE
Lagarde si dimette dalla Bce
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