MEDIO ORIENTE
Nucleare, possibile svolta tra Washington e Teheran?
L'indiscrezione arriva da Bloomberg. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un accordo che metterebbe anche fine al conflitto
AFP
Fonte Ats Ans
Nucleare, possibile svolta tra Washington e Teheran?
L'indiscrezione arriva da Bloomberg. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un accordo che metterebbe anche fine al conflitto
TEHERAN / WASHINGTON D.C. - Gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero essere vicini a una svolta negli sforzi per raggiungere un accordo che porrebbe fine alla guerra: lo riferisce Bloomberg, citando un diplomatico a conoscenza delle discussioni.
Secondo Bloomberg, una svolta è diventata più probabile poiché l'Iran è disposto a esaminare le proposte del Qatar per concessioni sul suo programma nucleare, finora inaccettabili. La notizia giunge dopo una conversazione telefonica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'emiro del Qatar Tamim Al-Thani, riguardo agli sforzi per allentare le tensioni, secondo quanto riferito dall'ufficio di Al-Thani.
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