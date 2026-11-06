Nucleare, possibile svolta tra Washington e Teheran?

Secondo Bloomberg, una svolta è diventata più probabile poiché l'Iran è disposto a esaminare le proposte del Qatar per concessioni sul suo programma nucleare, finora inaccettabili. La notizia giunge dopo una conversazione telefonica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'emiro del Qatar Tamim Al-Thani, riguardo agli sforzi per allentare le tensioni, secondo quanto riferito dall'ufficio di Al-Thani.