«TikTok mette a rischio la salute mentale»
A Bruxelles, l'azienda rischia una sanzione perché il suo algoritmo mostra anche agli utenti più vulnerabili un flusso infinito di video personalizzati, che potrebbe aggravare i problemi psicologici
A Bruxelles, l'azienda rischia una sanzione perché il suo algoritmo mostra anche agli utenti più vulnerabili un flusso infinito di video personalizzati, che potrebbe aggravare i problemi psicologici
BRUXELLES - TikTok mette a rischio i suoi utenti, secondo i risultati preliminari delle indagini della Commissione UE, a causa delle raccomandazioni video sulla sua piattaforma. L'azienda rischia una sanzione perché il suo algoritmo mostra anche agli utenti più vulnerabili un flusso infinito di video personalizzati, che potrebbe aggravare i problemi psicologici, ha comunicato l'autorità di Bruxelles.
La Commissione accusa TikTok di non aver sufficientemente limitato questo rischio. L'algoritmo considera la visualizzazione e i like come interesse e propone quindi contenuti simili, che ruotano attorno a tristezza, isolamento, peso e immagine corporea. Le misure adottate finora non sarebbero efficaci. Anche il pulsante "Non interessato" non sarebbe sufficiente a modificare il feed.
Persi nella tana del coniglio?
La cosiddetta For You-Page (pagina "Per Te"), che dovrebbe mostrare particolarmente rapidamente contenuti di interesse per gli utenti, è al centro del procedimento. La Commissione UE richiede qui delle modifiche, poiché teme i cosiddetti effetti "Rabbit-Hole" (in tedesco: tana del coniglio).
Con ciò si intende che ci si perde così tanto in un argomento da non riuscire più a uscirne - proprio come la protagonista della storia Alice nel Paese delle Meraviglie si perde in una tana di coniglio. Gli algoritmi - in parole povere, istruzioni scritte da persone per i computer - possono teoricamente riconoscere e sfruttare tali schemi comportamentali, affinché gli utenti trascorrano più tempo su una piattaforma.
La Commissione UE ha comunicato che l'algoritmo di TikTok personalizza in questo modo anche contenuti che potrebbero essere potenzialmente gravosi e mette così a rischio in particolare bambini e adolescenti. Sebbene TikTok abbia già adottato alcune misure contro questi meccanismi, queste non sarebbero efficaci, si legge nei risultati preliminari delle indagini.
Sono già in corso altri procedimenti UE contro TikTok
La Commissione UE porta così avanti il prossimo procedimento contro l'app gestita dalla società cinese Bytedance. È la terza volta che Bruxelles confronta il colosso online con i risultati di un'indagine e gli contesta violazioni della legge sui servizi digitali (Digital Services Act, in breve DSA). Non è stata ancora inflitta alcuna sanzione dall'apertura del primo procedimento contro TikTok nel febbraio 2024.
Il DSA è considerato in realtà un'arma affilata contro l'influenza delle grandi piattaforme. Tuttavia, i critici rimproverano ripetutamente alla Commissione UE di agire con troppa esitazione. Bruxelles sottolinea che le decisioni devono anche reggere in tribunale e, di conseguenza, essere provate con cura.
TikTok potrebbe rischiare una sanzione pesante
Contro TikTok è in corso anche un procedimento per altre funzionalità dell'app. La Commissione UE teme che i minorenni possano diventare dipendenti. In particolare, i meccanismi che favoriscono la dipendenza riguardano la riproduzione automatica e ininterrotta dei video.
Inoltre, i controllori di Internet di Bruxelles hanno accusato la società, in un procedimento separato a luglio, di non proteggere abbastanza bambini e adolescenti dai comportamenti invadenti di altri utenti. L'autorità critica, tra l'altro, il fatto che estranei possano vedere i profili pubblici dei minorenni e contattare i giovani utenti anche con intenzioni abusive.
L'azienda ha la possibilità, in tutti i procedimenti, di difendersi dalle accuse o di risolvere le preoccupazioni dell'UE con le modifiche necessarie. Se non si trova una soluzione consensuale, per TikTok potrebbe diventare costoso.
La Commissione UE potrebbe allora constatare formalmente una violazione e imporre una sanzione fino al sei percento del fatturato annuo del gruppo. Sarebbero possibili anche sanzioni giornaliere per spingere TikTok a conformarsi.