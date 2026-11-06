«TikTok mette a rischio la salute mentale»

La Commissione accusa TikTok di non aver sufficientemente limitato questo rischio. L'algoritmo considera la visualizzazione e i like come interesse e propone quindi contenuti simili, che ruotano attorno a tristezza, isolamento, peso e immagine corporea. Le misure adottate finora non sarebbero efficaci. Anche il pulsante "Non interessato" non sarebbe sufficiente a modificare il feed.