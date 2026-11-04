Ultimi giorni tranquilli prima di finire sotto i ferri

«Spero che questo sia il mio ultimo intervento chirurgico. Sarà il nono e non vedo l’ora di lasciarmi tutto questo alle spalle - ha dichiarato la 42enne, che non recupererà totalmente prima di otto-nove mesi - Quando sarò di nuovo al 100%, quando mi sentirò davvero in forma fisicamente, allora vorrò capire a che punto sono, se avrò ancora la motivazione e se sarò ancora in grado di sciare».

Non è ancora il momento per pronunciare la parola “ritiro”. «Sento di non poter prendere alcuna decisione, né mentalmente né fisicamente, in questo momento, perché semplicemente non so come mi sentirò a fine percorso. Quel che posso dire è che sono molto motivata. La mia ultima stagione è stata la più divertente di tutta la mia carriera».