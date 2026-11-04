Ultimi giorni tranquilli prima di finire sotto i ferri
A breve la statunitense entrerà per la nona volta in sala chirurgica
Ritiro? Non è detto.
A breve la statunitense entrerà per la nona volta in sala chirurgica
Ritiro? Non è detto.
NEW YORK - I giorni difficili di cui parlava lo scorso febbraio, all’indomani della drammatica caduta che ha segnato le sue Olimpiadi e il suo ritorno in pista, sono quasi finiti. Il prossimo lunedì Lindsey Vonn tornerà infatti sotto i ferri per quella che dovrebbe essere l’ultima operazione del suo calvario: quella programmata per la rimozione di placche e viti dalla gamba sinistra e la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Dell’intervento, di quello che ha vissuto negli scorsi mesi e del suo futuro la campionessa statunitense ha parlato durante un appuntamento “modaiolo” - il Council of Fashion Designers of America - a New York.
«Spero che questo sia il mio ultimo intervento chirurgico. Sarà il nono e non vedo l’ora di lasciarmi tutto questo alle spalle - ha dichiarato la 42enne, che non recupererà totalmente prima di otto-nove mesi - Quando sarò di nuovo al 100%, quando mi sentirò davvero in forma fisicamente, allora vorrò capire a che punto sono, se avrò ancora la motivazione e se sarò ancora in grado di sciare».
Non è ancora il momento per pronunciare la parola “ritiro”. «Sento di non poter prendere alcuna decisione, né mentalmente né fisicamente, in questo momento, perché semplicemente non so come mi sentirò a fine percorso. Quel che posso dire è che sono molto motivata. La mia ultima stagione è stata la più divertente di tutta la mia carriera».