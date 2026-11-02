Qui dove si sporge denuncia per tutto

I decreti d'accusa nel 2025 sono stati in totale 7'097. Quelli d'abbandono o di non luogo a procedere ben 6'428. La gente denuncia per nulla?

«Ci sono situazioni che finiscono al Ministero pubblico per niente. È un dato di fatto. Pensate al passeggero che non paga ripetutamente il biglietto del bus. Alla fine viene denunciato e la denuncia la deve trattare il Ministero pubblico. La trovo una cosa fuori da ogni logica. Andrebbe trattata in altre sedi. Purtroppo si tratta di una legge federale».

Diverse denunce riguardano banali insulti. Ma è normale?

«È normale perché un cittadino onesto ha il diritto di non essere chiamato "scemo" o "cretino". Detto ciò, questo è anche sintomo di un Ticino sempre più intollerante e conflittuale».

