Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Qui dove si sporge denuncia per tutto

Al Ministero pubblico ticinese si aprono incarti a non finire. E la situazione non migliora. Anzi. «Società sempre più intollerante», evidenzia l’ex procuratore Luca Maghetti.
Qui dove si sporge denuncia per tutto
Ti-Press (archivio)
di Patrick ManciniGiornalista
Qui dove si sporge denuncia per tutto
Al Ministero pubblico ticinese si aprono incarti a non finire. E la situazione non migliora. Anzi. «Società sempre più intollerante», evidenzia l’ex procuratore Luca Maghetti.

LUGANO - Nel 2011 gli incarti aperti durante l'anno erano 10'887. Nel 2025 ben 15'019. Un dato che la dice lunga su come il Ministero pubblico ticinese sia sempre più sotto pressione. «Questo con soli 23 procuratori pubblici a disposizione», evidenzia l'avvocato Luca Maghetti che quella carica l'ha ricoperta a lungo.

Lo si leggeva già nel rendiconto di fine 2025. La giustizia ticinese si trova confrontata con un volume di nuovi procedimenti mai visto prima. Allo stesso tempo si basa su una struttura organizzativa che opera al limite delle proprie possibilità. 
«Proporzionalmente a Zurigo hanno il doppio di procuratori pubblici. È chiaro che così non si può reggere l'urto. Non mi aspetto che la situazione "conteggiata" a fine 2026 sia migliore, anzi». 

I decreti d'accusa nel 2025 sono stati in totale 7'097. Quelli d'abbandono o di non luogo a procedere ben 6'428. La gente denuncia per nulla?
«Ci sono situazioni che finiscono al Ministero pubblico per niente. È un dato di fatto. Pensate al passeggero che non paga ripetutamente il biglietto del bus. Alla fine viene denunciato e la denuncia la deve trattare il Ministero pubblico. La trovo una cosa fuori da ogni logica. Andrebbe trattata in altre sedi. Purtroppo si tratta di una legge federale».

Diverse denunce riguardano banali insulti. Ma è normale?
«È normale perché un cittadino onesto ha il diritto di non essere chiamato "scemo" o "cretino". Detto ciò, questo è anche sintomo di un Ticino sempre più intollerante e conflittuale».

Appunto. E non si può evitare che qualsiasi inezia finisca al Ministero pubblico?
«È auspicabile che ci siano maggiori filtri da parte delle autorità, ad esempio spingendo le parti in causa a scusarsi reciprocamente, idealmente prima di arrivare a una denuncia. Non è evidente però. Ci sono persone che non appena intravedono la possibilità di una denuncia penale, agiscono per fare male».

Da una parte 7'097 decreti di accusa, dall'altra "solo" 82 atti d'accusa per reati gravi con pene detentive previste superiori ai due anni.
«Vi dirò di più. In generale la stragrande maggioranza dei casi si chiude con una pena che non supera i sei mesi. Attenzione però a non fare passare tutto il settore penale "minore" come qualcosa che ha poco senso».

Parliamone.
«È necessario. Abbiamo liti inutili e pretestuose, questo è vero. Ma ci sono anche casi molto delicati. E il Ministero pubblico in queste circostanze gioca un ruolo importante nel ristabilire un minimo di coesione sociale, con condanne, anche lievi, ma comunque significative, e anche con l’importante istituto della conciliazione che dà buoni frutti e andrebbe potenziato».

Un tema attuale è quello delle registrazioni audio...
«Oggi la gente registra tutto senza chiedere il permesso alle altre persone. È un reato passibile di querela ed è punibile con una pena pecuniaria. Solo se effettuo una registrazione che documenta un fatto grave, posso registrare. Altrimenti no. Ci sono persone che, magari in causa per un divorzio, arrivano nel mio studio con l'audio di una banale litigata col partner. Io sono chiaro. E dico loro di eliminarlo. Perché in una causa questa registrazione si potrebbe trasformare in un boomerang».  

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
denuncialuca maghettiministero
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ecco don Funerale
LIVE
CANTONE
2 gior
21
71

Ecco don Funerale

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»
LIVE
LUGANO
1 gior
8
55

Chiude dopo 130 anni il negozio Gilardoni: «Grazie»

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo
LIVE
TENNIS
1 gior
10
13

Shock al torneo di Vienna: raccattapalle crolla in campo

Lara, nessun ripensamento
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
31
47

Lara, nessun ripensamento

Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»
LIVE
GORDOLA
2 gior
14
94

Una famiglia “stregata” da Halloween: «L'anno scorso è passato anche il sindaco»

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato
LIVE
HCAP / HCL
1 gior
80
170

L'Ambrì non muore mai: Lugano schiacciato

«Noi viviamo l'inferno, e Jessica Moretti va tranquillamente a fare la spesa»
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
58
173

«Noi viviamo l'inferno, e Jessica Moretti va tranquillamente a fare la spesa»

Serena Chelliah è scomparsa
LIVE
MENDRISIO
2 gior
39
48

Serena Chelliah è scomparsa

Novembre porta il freddo, ma anche tante novità: ecco cosa cambia in Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
30

Novembre porta il freddo, ma anche tante novità: ecco cosa cambia in Svizzera

Piattaforma di carico delle carrozzine si stacca e finisce sull'asfalto
LIVE
BIASCA
2 gior
51

Piattaforma di carico delle carrozzine si stacca e finisce sull'asfalto

Senza salario e senza diritti
LIVE
CANTONE
3 gior
8
71

Senza salario e senza diritti

Donna ammanettata a Camignolo: fu eccessivo, decreto d'accusa per due agenti
LIVE
CANTONE
2 gior
98
206

Donna ammanettata a Camignolo: fu eccessivo, decreto d'accusa per due agenti

Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)
LIVE
FOCUS
3 gior
8

Lo squalo superstar che ha conquistato il mondo (e il web)

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2
LIVE
BELLINZONA
1 gior
10

Scontro tra due auto all'uscita dell'A2

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita
LIVE
VALLESE
15 ore

Pubblica un video sul Cervino, poco dopo perde la vita

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys
LIVE
SUPER LEAGUE
13 ore
17
63

Basilea battuto, il Lugano non molla e vola a +9 sullo Young Boys

Sciopero generale, a Milano in 30mila invadono la Tangenziale Est
LIVE
ITALIA
2 gior
31
78

Sciopero generale, a Milano in 30mila invadono la Tangenziale Est

È "sbobba". E sembra piacerci
LIVE
CANTONE
3 gior
19
32

È "sbobba". E sembra piacerci

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
38
108

«Anche in Svizzera c'è chi non ha più nulla da perdere»

Djokovic su Federer: «Mai stati amici»
LIVE
TENNIS
2 gior
17
32

Djokovic su Federer: «Mai stati amici»

La Vallemaggia torna ufficialmente a unirsi. Marchesi: «Nessun'opera può cancellare il dolore»
LIVE
VALLEMAGGIA
1 gior
9
58

La Vallemaggia torna ufficialmente a unirsi. Marchesi: «Nessun'opera può cancellare il dolore»

Lo uccide, lo fa a pezzi e poi lo getta nel Reno: in manette il suo compagno di stanza
LIVE
ARGOVIA
2 gior
73

Lo uccide, lo fa a pezzi e poi lo getta nel Reno: in manette il suo compagno di stanza

Il vero spavento? Quel flash che scatta a bordo strada
LIVE
CANTONE
2 gior
4
37

Il vero spavento? Quel flash che scatta a bordo strada

Fermo a Camignolo, «ora Gobbi e il Governo cosa dicono?»
LIVE
CANTONE
2 gior
28
86

Fermo a Camignolo, «ora Gobbi e il Governo cosa dicono?»

«Ti curano solo se sei ricco»
LIVE
ATLETICA
19 ore
8
35

«Ti curano solo se sei ricco»

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco
LIVE
ITALIA
1 gior

55enne ucciso a coltellate in un bar, un fermo nel Comasco

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»
LIVE
SVIZZERA
19 ore
14
60

Crans-Montana, il conto della tragedia fa tremare il Comune: «Non ha i mezzi per pagare»

Un Halloween alternativo
LIVE
STABIO
1 gior
6
81

Un Halloween alternativo

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo
LIVE
ZURIGO
14 ore
14
76

Si accaniscono contro una Porsche nella notte di Halloween: il conto è salatissimo

Reati violenti in città: il primato è svizzero
LIVE
LUGANO
2 gior
30
93

Reati violenti in città: il primato è svizzero

Sciare costa sempre di più: ecco quanto si pagava 20 anni fa
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
38

Sciare costa sempre di più: ecco quanto si pagava 20 anni fa

Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera
LIVE
ARGOVIA
1 gior
9
58

Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera

L'Ambrì fa tremare l'armata Zurigo e si guadagna un punto
LIVE
HCAP
2 gior
4
62

L'Ambrì fa tremare l'armata Zurigo e si guadagna un punto

Dove l'acqua lo aveva spezzato
LIVE
VALLEMAGGIA
3 gior
4

Dove l'acqua lo aveva spezzato

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri
LIVE
SVIZZERA
22 ore
42
103

Proteste a Zurigo e Basilea: notte di incendi e scontri

Essere attratti da ciò che ci distruggerà
LIVE
CANTONE
2 gior
17

Essere attratti da ciò che ci distruggerà

Scontro allo svincolo di Bellinzona Nord, chiusa la strada cantonale
LIVE
BELLINZONA
2 gior
1
11

Scontro allo svincolo di Bellinzona Nord, chiusa la strada cantonale

Arriva lo sportello gratuito: aiuta gli over 65 con documenti e pratiche online
LIVE
MENDRISIO
2 gior
8
58

Arriva lo sportello gratuito: aiuta gli over 65 con documenti e pratiche online

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere
LIVE
ARGOVIA
11 ore
6
17

Ha parlato a lungo con i media e quando il corpo è stato identificato, è scoppiato a piangere

Kane ha goduto per un pugno di voti
LIVE
LONDRA
1 gior
25

Kane ha goduto per un pugno di voti

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: 4 anni e 7 mesi all’ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA / SVIZZERA
3 gior

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: 4 anni e 7 mesi all’ex dipendente FFS

Donna ammanettata, PS contro PLR: «Grave attacco alla Magistratura»
LIVE
CANTONE
2 gior
17
78

Donna ammanettata, PS contro PLR: «Grave attacco alla Magistratura»

«C'è la maggioranza per ribaltare le politiche di Netanyahu»
LIVE
ISRAELE
1 gior
10
60

«C'è la maggioranza per ribaltare le politiche di Netanyahu»

Fatti di Camignolo, l'OCST difende i due agenti: «Il rischio è che cresca la paura di agire»
LIVE
CAMIGNOLO
1 gior
34
137

Fatti di Camignolo, l'OCST difende i due agenti: «Il rischio è che cresca la paura di agire»

Franjo von Allmen è lo «Skieur d’Or»: battuti Brignone e Odermatt
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
33

Franjo von Allmen è lo «Skieur d’Or»: battuti Brignone e Odermatt

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma
LIVE
GERMANIA
23 ore
1
32

La chiamano "regina di Halloween" e il suo costume lo conferma

ULTIME NOTIZIE TICINO
Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio
LIVE
LUGANO
1 ora
14

Al Lis chi si ammala rischia di perdere parte dello stipendio

Se il Diavolo fa la birra (ma non l'alcol)
LIVE
CANTONE
1 ora
1

Se il Diavolo fa la birra (ma non l'alcol)

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
1 ora
5

«Anche chi lavora oggi è in difficoltà»

Ex docente delle Medie di Giubiasco, c'è la data del processo
LIVE
GIUBIASCO
14 ore

Ex docente delle Medie di Giubiasco, c'è la data del processo

Tagli e privatizzazioni: «Chi ci guadagna e chi ci perde davvero?»
LIVE
CANTONE
14 ore
25
32

Tagli e privatizzazioni: «Chi ci guadagna e chi ci perde davvero?»

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»
LIVE
LUGANO
17 ore
31
81

Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»

A2, veicolo in avaria a Bissone: code in direzione Chiasso
LIVE
CRONACA
20 ore
3
20

A2, veicolo in avaria a Bissone: code in direzione Chiasso

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?
LIVE
BELLINZONA
22 ore
17

Daro, costruzioni bloccate e riali a rischio: cosa sta succedendo sulla collina?

Tensione all'esterno di un locale
LIVE
LUGANO
1 gior

Tensione all'esterno di un locale

Finalmente Valentina Tioli
LIVE
LUGANO
1 gior
14

Finalmente Valentina Tioli