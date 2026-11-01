A2, veicolo in avaria a Bissone: code in direzione Chiasso

Il fine settimana più spaventoso dell'anno continua a riservare sorprese. E per gli automobilisti in viaggio sull'A2 verso Chiasso, l'incubo si è fatto realtà. Meglio armarsi di pazienza. Infatti, un veicolo in avaria all'altezza della galleria di San Nicolao, a Bissone, ha provocato forti rallentamenti e la chiusura della corsia di destra.



Secondo l'Infotraffico TCS, le code iniziano già all'uscita di Lugano Sud e si estendono proseguendo verso Chiasso. Insomma, cari automobilisti, se speravate di concludere il weekend senza brutte sorprese, Halloween ha ancora uno scherzetto in serbo per voi