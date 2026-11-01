Cronaca
A2, veicolo in avaria a Bissone: code in direzione Chiasso
L'infotraffico del TCS segnala la chiusura della corsia di destra e forti rallentamenti già a partire dall'uscita Lugano Sud.
Foto lettore Tio.ch
Fonte Red
A2, veicolo in avaria a Bissone: code in direzione Chiasso
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A2, veicolo in avaria a Bissone: code in direzione Chiasso
L'infotraffico del TCS segnala la chiusura della corsia di destra e forti rallentamenti già a partire dall'uscita Lugano Sud.
A2, veicolo in avaria a Bissone: code in direzione Chiasso
L'infotraffico del TCS segnala la chiusura della corsia di destra e forti rallentamenti già a partire dall'uscita Lugano Sud.
Il fine settimana più spaventoso dell'anno continua a riservare sorprese. E per gli automobilisti in viaggio sull'A2 verso Chiasso, l'incubo si è fatto realtà. Meglio armarsi di pazienza. Infatti, un veicolo in avaria all'altezza della galleria di San Nicolao, a Bissone, ha provocato forti rallentamenti e la chiusura della corsia di destra.
Secondo l'Infotraffico TCS, le code iniziano già all'uscita di Lugano Sud e si estendono proseguendo verso Chiasso. Insomma, cari automobilisti, se speravate di concludere il weekend senza brutte sorprese, Halloween ha ancora uno scherzetto in serbo per voi
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