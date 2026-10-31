Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera
Le stesse forze dell'ordine hanno ammesso che il risultato non rispetta gli standard qualitativi della città.
AARAU - Due bambini mascherati e ammanettati davanti a due agenti: è l'immagine, generata con l'intelligenza artificiale, che compare su un volantino della polizia comunale di Aarau distribuito attraverso le scuole elementari a bambini e genitori. La pubblicazione ha sollevato critiche e la stessa polizia ammette che il materiale non rispetta gli standard qualitativi della città.
Il volantino informa su cosa è permesso e cosa no ad Halloween: vietati il danneggiamento della proprietà altrui, l'accensione di petardi e gli scherzi ai campanelli. Una delle immagini generate con l'IA - nessuna delle due è segnalata come tale - dovrebbe mostrare che cosa rischia chi infrange le regole.
«Trovo il contenuto molto discutibile», commenta una donna, secondo cui la rappresentazione di bambini in manette su un volantino ufficiale è fuori luogo. «Sono indignata per la mancanza di serietà dell'autorità».
Adrian Lischer, responsabile del settore sicurezza della polizia comunale di Aarau, prova a smorzare: «L'obiettivo del volantino era informare sia i genitori sia i bambini sulle usanze di Halloween e sulle problematiche a esse legate».
Le linee guida sull'intelligenza artificiale della città di Aarau impongono però di dichiarare i contenuti generati con l'IA. «Di conseguenza il volantino in questione non corrisponde agli standard qualitativi della città di Aarau», riconosce Lischer. «Ciò vale in particolare anche per la rappresentazione dei due minorenni in manette, il cui utilizzo avrebbe dovuto essere verificato e messo in discussione con maggiore attenzione».
I servizi responsabili, aggiunge Lischer, saranno sensibilizzati affinché nell'elaborazione di futuro materiale informativo gli standard qualitativi della città vengano rispettati in modo rigoroso.