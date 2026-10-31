Bambini in manette sul volantino di Halloween: la polizia di Aarau nella bufera

AARAU - Due bambini mascherati e ammanettati davanti a due agenti: è l'immagine, generata con l'intelligenza artificiale, che compare su un volantino della polizia comunale di Aarau distribuito attraverso le scuole elementari a bambini e genitori. La pubblicazione ha sollevato critiche e la stessa polizia ammette che il materiale non rispetta gli standard qualitativi della città.