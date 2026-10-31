Si stacca una ruota da un camion e travolge un pedone: grave un 64enne
L'incidente è avvenuto venerdì a Witterswil, nel Canton Soletta. La polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'accaduto.
L'incidente è avvenuto venerdì a Witterswil, nel Canton Soletta. La polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause dell'accaduto.
SOLETTA - Una ruota si stacca da un camion in corsa, attraversa la carreggiata e travolge un passante sul marciapiede. È quanto accaduto venerdì 30 ottobre a Witterswil, dove un uomo di 64 anni è rimasto gravemente ferito.
L'incidente si è verificato intorno alle 13.30 sulla Bahnhofstrasse. Un camion stava percorrendo la strada quando, per cause ancora da chiarire, una delle ruote si è improvvisamente staccata dal veicolo.
Dopo aver attraversato la carreggiata, la ruota ha colpito in pieno un pedone di 64 anni che stava camminando sul marciapiede. Il violento impatto ha scaraventato l'uomo a terra, provocandogli gravi ferite.
Soccorso sul posto, il 64enne è stato trasportato in ambulanza all'ospedale.
La polizia ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le cause del distacco della ruota dal camion.