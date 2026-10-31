«Un forte odore di solvente»: evacuate 2500 persone all'aeroporto di Ginevra

Quattro persone accusano un malessere

Contattato da «20 minutes», l'aeroporto di Ginevra ha spiegato che quattro persone hanno riferito di essersi sentite male a causa dei forti odori. Le esalazioni erano legate a lavori notturni di rivestimento del pavimento, durante i quali era stata utilizzata anche una resina. Per precauzione, alle 4.40 il Servizio di salvataggio e lotta contro gli incendi degli aeromobili (SSLIA), con il supporto dei pompieri del SIS, ha disposto l'evacuazione completa del terminal. Le successive misurazioni dell'aria hanno permesso di escludere ogni pericolo.

Terminal riaperto e voli ripresi

A partire dalle 5.30 è iniziato il rientro graduale all'interno dell'edificio, prima del personale aeroportuale e successivamente dei passeggeri. «È la prima volta in sei anni che vedo un'evacuazione di tale portata per un problema simile», ha dichiarato Ignace Jeannerat, responsabile della comunicazione e portavoce dell'aeroporto di Ginevra.