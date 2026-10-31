«Un forte odore di solvente»: evacuate 2500 persone all'aeroporto di Ginevra
Sabato mattina, alle ore 4:40, l’intero terminal dell’aeroporto è stato evacuato. Ogni pericolo è stato infine escluso. Il primo volo ha potuto decollare verso le 6h30.
Sabato mattina, alle ore 4:40, l’intero terminal dell’aeroporto è stato evacuato. Ogni pericolo è stato infine escluso. Il primo volo ha potuto decollare verso le 6h30.
GINEVRA - Un forte odore sospetto, quattro persone che accusano un malessere e circa 2500 passeggeri evacuati. È quanto accaduto sabato mattina all'aeroporto di Ginevra, dove l'intero terminal principale è stato evacuato intorno alle 4.40 per motivi di sicurezza. L'allarme è successivamente rientrato, dopo che le verifiche sulla qualità dell'aria hanno escluso qualsiasi pericolo.
«Ero nella zona dei gate di partenza con circa altre 200 persone e ci siamo ritrovati sulla pista. Era impressionante», ha raccontato un passeggero a «20 minutes». «Non abbiamo ricevuto vere spiegazioni da parte dell'aeroporto. C'era un forte odore di solvente e mi sono chiesto se ci fosse stato un incidente». Proprio quell'odore intenso ha fatto scattare l'intervento dei soccorritori.
Quattro persone accusano un malessere
Contattato da «20 minutes», l'aeroporto di Ginevra ha spiegato che quattro persone hanno riferito di essersi sentite male a causa dei forti odori. Le esalazioni erano legate a lavori notturni di rivestimento del pavimento, durante i quali era stata utilizzata anche una resina. Per precauzione, alle 4.40 il Servizio di salvataggio e lotta contro gli incendi degli aeromobili (SSLIA), con il supporto dei pompieri del SIS, ha disposto l'evacuazione completa del terminal. Le successive misurazioni dell'aria hanno permesso di escludere ogni pericolo.
Terminal riaperto e voli ripresi
A partire dalle 5.30 è iniziato il rientro graduale all'interno dell'edificio, prima del personale aeroportuale e successivamente dei passeggeri. «È la prima volta in sei anni che vedo un'evacuazione di tale portata per un problema simile», ha dichiarato Ignace Jeannerat, responsabile della comunicazione e portavoce dell'aeroporto di Ginevra.
La situazione è quindi tornata progressivamente alla normalità. Il primo volo è decollato alle 6.26, accumulando una ventina di minuti di ritardo. Secondo quanto comunicato dall'aeroporto, l'intera operazione di evacuazione e successivo rientro si è svolta senza particolari difficoltà.