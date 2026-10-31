Una porticina per i micini che tiene alla larga gli intrusi (e i regalini indesiderati)
Sviluppata da due gemelli svittesi, utilizza l'intelligenza artificiale per riconoscere i gatti di casa e bloccare gli intrusi e le prede.
Sviluppata da due gemelli svittesi, utilizza l'intelligenza artificiale per riconoscere i gatti di casa e bloccare gli intrusi e le prede.
FREIENBACH - L'intelligenza artificiale arriva anche nelle porticine per gatti. Una startup svizzera ha lanciato sul mercato quella che, secondo le proprie dichiarazioni, è la prima porticina al mondo dotata di riconoscimento facciale per felini. Il dispositivo è in grado di identificare i gatti di casa, impedendo l'accesso agli animali estranei e a quelli che tentano di entrare con una preda in bocca.
Il sistema, chiamato «Cat ID», è stato sviluppato da Flappie Technologies AG, con sede a Freienbach, nel Canton Svitto. Secondo quanto comunicato dall'azienda, la tecnologia ha riconosciuto correttamente 97 gatti di proprietà su 100, sulla base di quasi 10'000 visite confermate dai rispettivi proprietari. Una particolarità del dispositivo è che l'intelligenza artificiale elabora le informazioni e prende le decisioni direttamente nella porticina, senza ricorrere a una connessione cloud.
La startup dichiara di aver già consegnato oltre 3000 dispositivi in Svizzera e nell'Unione europea. Dietro il progetto ci sono i fratelli gemelli Denis e Oliver Widler, che hanno sviluppato la tecnologia presso lo Student Project House del Politecnico federale di Zurigo (ETH Zürich). Il sistema combina un sensore di movimento, una telecamera a infrarossi e un algoritmo appositamente sviluppato.
L'interesse dei due fratelli per la tecnologia risale all'infanzia. Come aveva raccontato lo stesso ETH in un comunicato pubblicato prima dell'avvio delle vendite, i gemelli Widler hanno sempre avuto una passione per gli esperimenti. A dieci anni, uno dei due aveva persino installato un campanello nella propria stanza per essere avvisato dell'arrivo dei genitori.
L'idea della porticina intelligente, però, è nata da un'esigenza molto concreta della madre. Era infatti lei a dover ripulire più spesso i «regalini» che i due gatti di famiglia portavano in casa. Un problema domestico che ha così ispirato lo sviluppo di un dispositivo basato sull'intelligenza artificiale.