Una porticina per i micini che tiene alla larga gli intrusi (e i regalini indesiderati)

La startup dichiara di aver già consegnato oltre 3000 dispositivi in Svizzera e nell'Unione europea. Dietro il progetto ci sono i fratelli gemelli Denis e Oliver Widler, che hanno sviluppato la tecnologia presso lo Student Project House del Politecnico federale di Zurigo (ETH Zürich). Il sistema combina un sensore di movimento, una telecamera a infrarossi e un algoritmo appositamente sviluppato.

L'interesse dei due fratelli per la tecnologia risale all'infanzia. Come aveva raccontato lo stesso ETH in un comunicato pubblicato prima dell'avvio delle vendite, i gemelli Widler hanno sempre avuto una passione per gli esperimenti. A dieci anni, uno dei due aveva persino installato un campanello nella propria stanza per essere avvisato dell'arrivo dei genitori.