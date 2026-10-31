Cyberattacco nel Canton Vaud: rubati i dati di 38'000 studenti e 3'500 docenti
Nomi, indirizzi e-mail e contenuti delle richieste sono stati sottratti. Le autorità federali competenti sono state allertate. Sarà presentata una denuncia penale.
Nomi, indirizzi e-mail e contenuti delle richieste sono stati sottratti. Le autorità federali competenti sono state allertate. Sarà presentata una denuncia penale.
CANTON VAUD - Un cyberattacco ha colpito la piattaforma di assistenza informatica dei licei e delle scuole professionali del Canton Vaud. I dati di circa 38'000 studenti e 3'500 insegnanti sono stati copiati illegalmente. Lo ha comunicato venerdì il Cantone.
L'accesso non autorizzato è stato individuato il 26 ottobre. La piattaforma, utilizzata per inoltrare richieste di assistenza informatica, è stata immediatamente scollegata da internet e messa in sicurezza con il supporto del Centro operativo di sicurezza cantonale.
Gli hacker sono riusciti a sottrarre nomi, cognomi, indirizzi e-mail scolastici e contenuti delle richieste di assistenza inviate dagli utenti. Le password non erano memorizzate sulla piattaforma e non risultano compromessi dati scolastici sensibili, come voti o dossier personali degli studenti.
Rischi di phishing mirato
La principale preoccupazione delle autorità riguarda ora il rischio di tentativi di phishing mirato. I cybercriminali potrebbero infatti sfruttare le informazioni sottratte per inviare messaggi fraudolenti, fingendosi rappresentanti degli istituti scolastici o del servizio di assistenza informatica.
Studenti e insegnanti sono stati invitati a prestare particolare attenzione alle comunicazioni sospette, a non condividere mai le proprie password e a diffidare di messaggi urgenti o insoliti. Qualsiasi richiesta sospetta dovrà essere segnalata.
L'Ufficio federale della cybersicurezza e l'autorità cantonale competente per la protezione dei dati sono stati informati dell'accaduto. Il Cantone ha inoltre annunciato che sarà presentata una denuncia penale.