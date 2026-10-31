Cassis a Pyongyang: «Colloqui fruttuosi» con la Corea del Nord

Sylvain Astier è rappresentante diplomatico

L'ufficio diplomatico svizzero a Pyongyang, chiuso nel marzo 2020 a causa della pandemia di Covid-19, è tornato operativo il 19 ottobre ed è stato ufficialmente riaperto da Cassis durante la sua visita. La rappresentanza dipende dall'ambasciata svizzera a Pechino, che mantiene la responsabilità delle relazioni diplomatiche e consolari con la Corea del Nord. A guidarla sarà Sylvain Astier, già inviato speciale della Svizzera per il Corno d'Africa, affiancato da tre collaboratori locali. Il personale potrà essere ampliato in funzione dei progetti futuri. La presenza permanente a Pyongyang permetterà alla Svizzera di mantenere contatti diretti con le autorità nordcoreane e di seguire più da vicino gli sviluppi regionali.

Dopo la tappa nordcoreana, Cassis si è recato a Seoul, dove ha incontrato, il 30 e 31 ottobre, il consigliere per la sicurezza nazionale Wi Sung-lac e il viceministro degli Affari esteri Jeong Yeondoo. Il consigliere federale ha informato le autorità sudcoreane dei colloqui avuti a Pyongyang. Le discussioni hanno riguardato anche la sicurezza nella penisola coreana, le prospettive di riduzione delle tensioni regionali e le relazioni bilaterali tra Svizzera e Corea del Sud. Anche Seoul ha manifestato «grande interesse» per la riapertura dell'ufficio diplomatico svizzero. Gli incontri, ha riferito il consigliere federale, si sono svolti in un clima molto cordiale.