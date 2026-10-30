Investito sulle strisce pedonali, muore un 86enne

L'86enne ha riportato ferite ed è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale. Le sue condizioni si sono però rivelate fatali: l'uomo è deceduto giovedì 29 ottobre, una settimana dopo l'incidente.

La Procura pubblica di Sursee sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.