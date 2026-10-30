Investito sulle strisce pedonali, muore un 86enne
La vittima era stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è deceduta dopo una settimana di agonia.
La vittima era stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è deceduta dopo una settimana di agonia.
SEMPACH - È morto in ospedale a causa delle ferite riportate dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La vittima è un uomo di 86 anni, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto giovedì 22 ottobre a Sempach, nel Canton Lucerna.
L'incidente si è verificato poco prima delle 9.30, lungo la Rainerstrasse. Una donna di 64 anni stava percorrendo la strada al volante della sua auto, in direzione della rotonda, quando si è verificato lo scontro con l'anziano, che stava attraversando sulle strisce pedonali situate prima dell'incrocio con la Gotthardstrasse.
L'86enne ha riportato ferite ed è stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale. Le sue condizioni si sono però rivelate fatali: l'uomo è deceduto giovedì 29 ottobre, una settimana dopo l'incidente.
La Procura pubblica di Sursee sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.
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