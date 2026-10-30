Parmelin da Xi Jinping: firmato l'accordo di libero scambio

Resta da verificare sul campo cosa cambieranno concretamente questi impegni, aveva commentato in agosto, al termine dei negoziati, Thierry Theurillat, docente universitario e membro dello Swiss Eurasian Institute of Management. "Attualmente, sul posto si constata che c'è ancora moltissimo da fare in termini di inquinamento e condizioni di lavoro. Ci si può quindi chiedere chi garantirà il rispetto di queste clausole", aveva aggiunto.

"Si parla di rafforzamento dei diritti dei lavoratori, ma sui diritti umani regna il silenzio assoluto", aveva rincarato Lionel Fatton, professore di relazioni internazionali all'Università Webster di Ginevra. "C'è da aspettarsi una reazione negativa da parte della società civile su questo punto", aveva affermato. Non per niente la sinistra ha già espresso le proprie riserve sull'intesa ottimizzata firmata oggi, mentre i Verdi hanno annunciato di essere pronti a lanciare un referendum.