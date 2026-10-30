Migros: «I posti tagliati non saranno certo migliaia»

Domenica scorsa la SonntagsZeitung aveva ventilato un potenziale di risparmio compreso tra 300 e 400 milioni di franchi all'anno, cosa che potrebbe comportare la soppressione di circa 3000 posizioni. In base ai propri calcoli la NZZ stima invece che il numero di posti di lavoro che potrebbero essere cancellati nell'amministrazione sia compreso tra 400 e 600.

«Al momento non voglio pronunciarmi su una cifra del genere», taglia corto a questo proposito il 61enne. «Una cosa è certa: a livello dirigenziale e amministrativo nel corso del tempo elimineremo le strutture parallele. Nella società Migros Supermercati impieghiamo 55'000 collaboratori e se si tiene conto della fluttuazione nel gruppo parliamo di 10'000 posti che dobbiamo ricoprire ogni anno: già solo questo ci consentirà di risolvere gran parte del problema. Il nostro timore è piuttosto quello di non disporre di un numero sufficiente di specialisti per gestire la nostra attività».