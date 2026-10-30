Trimestre da 19 miliardi per la BNS

Oro forte nel terzo trimestre

Sulla riserva aurea, invariata in termini quantitativi, la BNS ha registrato un utile di valutazione di 1,2 miliardi di franchi. L'oro è stato scambiato a fine settembre 2026 a 112'118 franchi al chilo contro i 110'919 franchi di fine 2025. Interessante qui è che a metà anno era ancora risultata una perdita di valutazione di oltre 6 miliardi. Il terzo trimestre è stato quindi molto positivo per l'oro.

Di scarsa rilevanza per il risultato complessivo della Banca nazionale è il risultato sulle posizioni in franchi, con soli 58 milioni nel periodo di nove mesi. Questo è legato all'attuazione della politica monetaria, ovvero è derivato essenzialmente dalla remunerazione dei depositi a vista delle banche presso la BNS e da operazioni di drenaggio di liquidità. La BNS drena liquidità tramite le cosiddette operazioni repo e con proprie obbligazioni.