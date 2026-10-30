Trimestre da 19 miliardi per la BNS
L'utile complessivo per il 2026 tocca così i 44,24 miliardi di franchi
ZURIGO - Nel terzo trimestre la Banca nazionale svizzera (BNS) ha ottenuto un utile netto di 19,07 miliardi di franchi, che portano l'utile sui primi nove mesi del 2026 a 44,24 miliardi.
Le posizioni in valuta estera, specifica l'istituto nel bollettino odierno, hanno registrato un utile di 43,3 miliardi di franchi sui tre trimestri, mentre le riserve di oro hanno garantito un aumento di valore pari a 1,2 miliardi. Le posizioni in franchi hanno invece generato soltanto un centinaio di milioni.
Oro forte nel terzo trimestre
Sulla riserva aurea, invariata in termini quantitativi, la BNS ha registrato un utile di valutazione di 1,2 miliardi di franchi. L'oro è stato scambiato a fine settembre 2026 a 112'118 franchi al chilo contro i 110'919 franchi di fine 2025. Interessante qui è che a metà anno era ancora risultata una perdita di valutazione di oltre 6 miliardi. Il terzo trimestre è stato quindi molto positivo per l'oro.
Di scarsa rilevanza per il risultato complessivo della Banca nazionale è il risultato sulle posizioni in franchi, con soli 58 milioni nel periodo di nove mesi. Questo è legato all'attuazione della politica monetaria, ovvero è derivato essenzialmente dalla remunerazione dei depositi a vista delle banche presso la BNS e da operazioni di drenaggio di liquidità. La BNS drena liquidità tramite le cosiddette operazioni repo e con proprie obbligazioni.
La BNS ha sottolineato come di consueto che il suo risultato dipende in larga misura dall'andamento dei mercati dell'oro, delle valute e dei capitali. Forti oscillazioni sono quindi la regola e trarre conclusioni dal risultato intermedio su quello annuale è possibile solo in misura limitata.
Distribuzioni ancora incerte
Così, ad esempio, ottobre, cioè il primo mese del quarto trimestre, dovrebbe essere stato molto meno positivo rispetto ai mesi precedenti. Il franco svizzero, infatti, a causa delle incertezze politiche - tra cui i disordini in Francia e le preoccupazioni per i deficit statali - si è recentemente rafforzato sensibilmente, il che dovrebbe aver portato a notevoli perdite di cambio nel corso del trimestre.
Inoltre, anche i mercati azionari, in particolare gli indici a forte componente tecnologica, hanno recentemente attraversato una fase piuttosto turbolenta.
Se quindi vi saranno distribuzioni di utili della BNS a Confederazione e Cantoni è ancora tutto da vedere. Secondo l'accordo rinnovato poche settimane fa tra il Dipartimento delle finanze e la Banca nazionale, sono possibili distribuzioni fino a 6 miliardi di franchi. Per il 2025 erano stati distribuiti complessivamente 4 miliardi.