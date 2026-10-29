È stagione di raffreddore: quanto è davvero grave trascurarlo?

Brugger spiega inoltre che, in caso di un'infezione delle vie respiratorie superiori, ovvero del naso, della gola, della bocca, non è necessario rimanere a casa dal lavoro. «È importante tenere a mente le corrette norme igieniche per la tosse, l'igiene delle mani e, se necessario, indossare una mascherina quando si è a contatto con altre persone. In caso di febbre superiore a 38 gradi Celsius, tosse molto forte o stanchezza marcata, è consigliabile rimanere a casa. Tuttavia, non esiste una regola generale, poiché la situazione è molto soggettiva e dipende anche dalla professione».