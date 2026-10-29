Coira: scritta minacciosa in una scuola, la polizia indaga

La maggior parte degli studenti e degli insegnanti è venuta a conoscenza delle indagini della polizia solo tramite le informazioni fornite dalla scuola. I genitori sono stati informati direttamente prima di mezzogiorno e nuovamente nel pomeriggio.

Poiché il bagno in questione è accessibile anche a persone esterne alla sede scolastica, non si può escludere che l'autore del gesto sia estraneo alla scuola. Le indagini sono tuttora in corso.