Coira: scritta minacciosa in una scuola, la polizia indaga
Sono state immediatamente adottate misure di sicurezza
COIRA - La polizia di Coira ha avviato un'indagine a causa di una scritta interpretata come una minaccia in una scuola media del capoluogo cantonale. Le attività scolastiche sono proseguite senza interruzioni nonostante l'incidente, hanno comunicato questa sera le autorità cittadine.
La scritta è stata scoperta in mattinata in un bagno. La polizia cantonale, la polizia cittadina e la sede scolastica hanno immediatamente adottato misure di sicurezza, viene precisato nella nota. Tuttavia, in nessun momento vi è stato un pericolo per le persone.
La maggior parte degli studenti e degli insegnanti è venuta a conoscenza delle indagini della polizia solo tramite le informazioni fornite dalla scuola. I genitori sono stati informati direttamente prima di mezzogiorno e nuovamente nel pomeriggio.
Poiché il bagno in questione è accessibile anche a persone esterne alla sede scolastica, non si può escludere che l'autore del gesto sia estraneo alla scuola. Le indagini sono tuttora in corso.