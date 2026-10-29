Operaio morto in un cantiere: stava lavorando su una gru

L'identità della vittima non è stata finora confermata formalmente. Sul posto, oltre a diversi servizi speciali della polizia cantonale, sono intervenuti un'ambulanza, un medico d'urgenza, i pompieri professionisti di Berna e il Care Team del Canton Berna.

La polizia cantonale sta accertando l'esatta dinamica dei fatti. Le indagini sono condotte dal ministero pubblico regionale di Berna-Mittelland e dovranno chiarire lo svolgimento esatto e le circostanze dell'incidente. Il cantiere si trova nei pressi della stazione di Bümpliz Nord.