Operaio morto in un cantiere: stava lavorando su una gru
Tragico infortunio nel pomeriggio a Berna, è stata aperta un'inchiesta per stabilire la dinamica dei fatti
Tragico infortunio nel pomeriggio a Berna, è stata aperta un'inchiesta per stabilire la dinamica dei fatti
BERNA - Un operaio edile ha perso la vita giovedì in un cantiere della Fellerstrasse, a Berna.
La segnalazione è giunta alla polizia cantonale poco prima di mezzogiorno. Secondo le prime informazioni l'uomo era impegnato in lavori su una gru e, per ragioni non ancora chiarite, è rimasto ferito in modo fatale.
L'identità della vittima non è stata finora confermata formalmente. Sul posto, oltre a diversi servizi speciali della polizia cantonale, sono intervenuti un'ambulanza, un medico d'urgenza, i pompieri professionisti di Berna e il Care Team del Canton Berna.
La polizia cantonale sta accertando l'esatta dinamica dei fatti. Le indagini sono condotte dal ministero pubblico regionale di Berna-Mittelland e dovranno chiarire lo svolgimento esatto e le circostanze dell'incidente. Il cantiere si trova nei pressi della stazione di Bümpliz Nord.
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